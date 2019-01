Basler Trams ohne Strom

Bei sämtlichen Linien in der Basler Innenstadt war am Donnerstagabend kurz Pause. Die BVB hatten in der Basler Innenstadt einen Stromausfall erlitten. Betroffen waren gemäss einer Mitteilung der BVB auf Twitter die Linien 3, 6, 8, 10, 11, 14, 15 und 16.

L 3, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16: Stromausfall in der Innerstadt#Störung https://t.co/3LtuQRjLVI — BVB Leitstelle (@BVB_Leitstelle) 24. Januar 2019

Es kam zu Verspätungen und situativen Umleitungen. Der Stromunterbruch dauerte rund eine Viertelstunde. Ausgefallen war der Strom auf dem Trannetz kurz vor 18 Uhr.