Baustelle nach Granatenfund geräumt

Am Donnerstagvormittag musste in Weil-Friedlingen eine Baustelle geräumt und die Arbeiten eingestellt werden. Grund war der Fund einer Granate, die ein Arbeiter um 9.15 Uhr entdeckte. Die Polizei veranlasste die Räumung der Baustelle und den Bereich um die Hegenheimer Strasse 5 in einem Radius von 250 Metern sperrte.

Gleichzeitig wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst angefordert. Der traf kurz nach 12 Uhr ein und begutachtete den Fund. Es handelte sich um eine 50 kg schwere Sprenggranate, die die Experten unschädlich machten und abtransportierten. Danach konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden. (rvr/POL-FR)