Beat Jans gibt Forfait

Viele SP-Mitglieder müssen gestern ziemlich verwirrt gewesen sein. Am Morgen flatterten die Briefe von bestimmten SP-Quartiersektionen ins Haus, mit den Einladungen zu den Hearings mit den beiden Ständeratskandidaten Eva Herzog und Beat Jans – ein erstes Hearing fand gestern Abend statt. Wenig später folgte die Mitteilung des SP-Sekretariats: «Beat Jans, Nationalrat und Vizepräsident der SP Schweiz, hat entschieden, seine Kandidatur für den Ständerat zurückzuziehen.»

Politiker und Journalisten haben sich bereits auf den Schlagabtausch zwischen Herzog und Jans an der SP-Delegiertenversammlung gefreut. Es ist bekannt, dass Jans und Herzog teils gegenteilige Positionen vertreten. Besonders heftig ist der Nationalrat seiner Parteikollegin an den Karren gefahren, als er vor bald zwei Jahren Stimmung gegen die Unternehmenssteuerreform III machte. Kürzlich sprach Jans sich auch gegen die vom Regierungsrat getragene Spitalfusion aus. Nun kommt es doch nicht zum Duell der Basler Politgrössen.

Der Grund für Jans’ Rückzug: Er ist keine Frau. Die Schweizer Sozialdemokraten stellen momentan vier Ständerätinnen – darunter auch die Baslerin Anita Fetz. So viele wie keine andere Partei. Doch keine von ihnen tritt diesen Herbst wieder für die Wiederwahl an. Ausgerechnet der SP, die sich «Frauenförderung» gross auf die Flagge schreibt, gehen die Damen im Stöckli aus.

Ein Umstand, den bereits SP-Präsident Christian Levrat kritisiert hat (die BaZ berichtete). Zudem wurde der Aargauer Nationalrat Cédric Wermuth heftig kritisiert, weil er sich für den Ständeratssitz der zurücktretenden Pascale Bruderer beworben hatte und dann bei der internen Wahl die Gegenkandidatin Yvonne Feri ausstach. Ausgerechnet er, der sich als überzeugter Feminist bezeichnet.

«Wollte das nicht durchstieren»



Diese Debatte hat mitunter auch Beat Jans zu seinem Rückzug bewogen. «Die negative Resonanz nach der Kandidatur von Wermuth hat mich schon beeindruckt. Unsere Partei hätte es nicht verstanden, wenn ich dasselbe versucht hätte. Innerlich habe ich gemerkt, dass ich meine Kandidatur nicht durchstieren will», sagt Jans im Gespräch mit der BaZ.

Von der nationalen Parteileitung sei Jans nicht unter Druck gesetzt worden. Auch nicht von der kantonalen. «Der Rückzug war Beat Jans’ Entscheidung. Wir haben darauf keinen Einfluss genommen», sagt der Basler SP-Parteipräsident Pascal Pfister. «Mit Eva Herzog haben wir eine sehr valable Kandidatin, und unsere Partei wird sich dafür einsetzen, dass mit ihr der Sitz im Ständerat im linken Lager bleibt.»

«Valabel» wären für die SP beide Kandidaten gewesen – trotz unterschiedlichen Meinungen. Jans politisiert im linken Lager der SP, während Herzog eher als Sozialliberale gilt. «Ich habe schon die Hoffnung, dass Eva Herzog in ihrer neuen Rolle eine klarere Position für die SP und ein linkeres Profil annimmt. Im Stöckli fehlt es nicht nur an Frauen, sondern auch an Politikern, die eine urbane, linke Linie vertreten», sagt Jans.

Im Gegensatz zur SP Basel-Stadt, die Eva Herzog als «profilierte und kompetente Frau» bezeichnet, hält sich Jans mit Lob für seine ehemalige Kontrahentin zurück. Konkret: Er ignoriert sie komplett. In seiner Mitteilung an die Medien erwähnt der Nationalrat Eva Herzogs Namen nicht. In dem Communiqué bezieht er sich nur auf die Frage der Frauenvertretung im Ständerat.

Noch nicht in den Startlöchern



Seit 1967 ist der basel-städtische Ständeratssitz ununterbrochen in der Hand der SP. Mit dem Abgang von Anita Fetz haben die Bürgerlichen nun die Möglichkeit, nach bald 16 Jahren um den Sitz im Stöckli zu kämpfen, ohne dass einer ihrer Kandidaten den Bisherigen-Bonus hat.

Doch bislang haben die Bürgerlichen Mühe, sich zu entscheiden – obwohl eigentlich alles klar ist. Interesse an einer Kandidatur hat einzig LDP-Präsidentin Patricia von Falkenstein geäussert. Ihr werden in einem Wahlkampf gegen Herzog gute Chancen vorausgesagt.

Doch momentan harzt es bei den Bürgerlichen. Die GLP hat Vorbehalte gegenüber einer gemeinsamen Liste mit der SVP. Die Volkspartei wiederum will selber einen Ständeratskandidaten aufstellen, sollte die CVP nicht mit ihnen auf eine bürgerliche Liste wollen – und die CVP ist sich selbst noch nicht so sicher. Während sich die SP also bereits auf den Wahlkampf vorbereiten kann, sind die Basler Bürgerlichen noch nicht einmal in den Startlöchern.

Umfrage Wegen der Frauenquote hat Beat Jans seine Kandidatur für den Ständeratssitz zurückgezogen. Finden Sie Rückzug von Beat Jans zugunsten von Eva Herzog gut? Ja

Nein

Abstimmen Ja 63.2% Nein 36.8% 856 Stimmen Ja 63.2% Nein 36.8% 856 Stimmen



(Basler Zeitung)