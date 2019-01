Beat Jans verzichtet auf Kandidatur

Die SP hat im Ständerat ein Frauenproblem: Die Sozialdemokraten stellen derzeit vier Frauen in der kleinen Kammer. Inzwischen haben aber bis auf eine Frau alle bisherigen Ständerätinnen ihren Rücktritt erklärt. Darum zieht Beat Jans seine Ständeratskandidatur zu Gunsten der Basler Finanzdirektorin Eva Herzog zurück, die die Nachfolge von Anita Fetz antreten will.

In einer Miteilung begründet Jans seinen Verzicht mit der «drohenden starken Untervertretung der Frauen» im Ständerat. Er wolle es der Basler SP ermöglichen, «ohne Wenn und Aber eine Frauenkandidatur vorzuschlagen».

Der Stadtkanton stellt seit 15 Jahren eine Frau in den Ständerat. Dies soll auch in Zukunft so bleiben, heisst es in der Mitteilung: «Die SP, die im Sommer das feministische Manifest verabschiedet hat, soll und wird auch in Zukunft dafür sorgen, dass der Frauenanteil erhöht wird».

Jans will sich im Herbst 2019 darauf konzentrieren, seinen Nationalratssitz zu verteidigen. (amu)