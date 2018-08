Behörden bitten wegen Fischen um Badeverzicht

Wegen der hohen Wassertemperaturen und dem tiefen Wasserstand rufen die beiden Basel zum Schutz von gefährdeten Fischarten zu einem Badeverzicht in Teilabschnitten der Flüsse Wiese und Birs auf. Auch auf das Fischen soll dort bis auf weiteres verzichtet werden.

Durch die steigenden Wassertemperaturen seien insbesondere kälteliebende und gefährdete Fischarten wie die Äsche stark beeinträchtigt, wie es in einer Mitteilung der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft vom Freitag heisst. Zudem ziehe sich die vom Aussterben bedrohte Nasenpopulation in tiefere und kühlere Wasserabschnitte zurück, die auch von Badenden stark genutzt werden.

Um den Stress auf die Fischfauna zu minimieren, rufen die Fischereibehörden der beiden Basel dazu auf, in der Birs im Abschnitt Zürcherstrasse bis zur Redingbrücke und in der Wiese von der Freiburgerstrasse bis zum Wehr Schliesse auf das Baden zu verzichten. Unterhalb der Freiburgerstrasse ist das Betreten der Wiese wegen einer Baustelle schon seit Längerem untersagt.

In der Wiese waren die Wassertemperaturen gemäss Mitteilung in den vergangenen Tagen auf fast 27 Grad geklettert. Auch in der Nacht kühle das Wasser nicht mehr genügend ab. (amu/sda)