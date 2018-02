Beide Basel machen Druck für Flughafen-Bahnanschluss

Die Regierungen von Basel-Stadt und Basel-Landschaft fordern von Frankreich eine verbindliche Zusage zugunsten einer Finanzierung des Bahnanschlusses an den Flughafen Basel-Mühlhausen. Sie haben ein gemeinsames Schreiben an die französische Verkehrsministerin gerichtet.

Grund für das Schreiben ist ein kürzlich erschienener Bericht, welcher der französischen Regierung eine Priorisierung von Infrastrukturvorhaben empfiehlt. Im sogenannten «Rapport Duron» beinhaltet nur eines von drei Szenarien den Bahnanschluss an den binational betriebenen EuroAirport (EAP).

Eine Kofinanzierung von 20 Prozent an den Bahnschluss wird im dritten und teuersten Szenario des Berichts als «Vorsichtsmassnahme» vorgeschlagen. Im jetzigen Stadium des Projekts erachtet der Bericht jedoch keine Notwendigkeit, Mittel zu beschliessen. Zuerst sollen Resultat einer Nutzungsstudie vorliegen.

In ihrem Schreiben an die französische Verkehrsministerin Elisabeth Borne geben die beiden Basel ihrem Erstaunen darüber Ausdruck, dass der EAP-Bahnanschluss von französischer Seite nicht genügend priorisiert werde. Das Projekt bringe einen hohen Nutzen, heisst es in einer gemeinsamen Regierungsmitteilung vom Dienstag. Der Schienenanschluss sei zentral für die Entwicklung des Flughafens.

Der EAP haben für die Region und das Elsass eine hohe wirtschaftliche Bedeutung. Zudem hätten sowohl Bund und Kantone ihre Bereitschaft zur Mitfinanzierung signalisiert. Vor diesem Hintergrund erwarten die beiden Kantonsregierungen gemäss Mitteilung, dass im kommenden Investitionsprogramm des französischen Staates eine verbindliche Finanzierung vorgesehen wird.

Die Bahn-Neubaustrecke an den Flughafen soll neben Passagieren auch den rund 6000 Angestellten am EuroAirport bessere Verbindungen bringen. Die Durchbindung der S-Bahn-Linien via Flughafen soll überdies den Bahnknotenpunkt Basel SBB von Umsteigenden entlasten. (amu/sda)