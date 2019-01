Beide wollten grün gesehen haben

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrern auf der Kreuzung Nauenstrasse/Aeschengraben in Basel. Beide gaben an, dass sie ordnungsgemäss bei grün über die Ampel gefahren waren.

Die Sanität brachte den verletzen 55-Jährigen zur Abklärung ins Spital, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt mitteilte.

Nach dem Unfall um etwa 6.50 Uhr blieben mehrere Fahrspuren über die Kreuzung beim Bahnhof SBB während anderthalb Stunden gesperrt. Beide Unfallfahrzeuge erlitten Totalschaden. (cj/sda)