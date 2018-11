«Berliner Mauer» am Rhein

Gemächlich fliesst ein blaugrüner Rhein dahin, während ein Bagger Kies vom Flussbett auf ein Schiff hebt. Es spritzt und Möwen fischen nach Krebstierchen. Entlang des Ufers, zwischen Tinguely-Museum und Wettsteinbrücke, sind die Kiesschüttungen schon weit fortgeschritten. Sie sollen für mehr Leben an den Basler Stränden sorgen, einerseits für Tiere und Pflanzen, andererseits für den Menschen, der im Sommer an dieser Stelle vorbeischwimmt.

Wer bislang gerne bei Niedrigwasser entlang des Rheins spaziert ist, um einen einzigartigen Blick auf die Stadtkulisse zu werfen, der trifft neu auf zwei massive Hindernisse. Unterhalb der Solitude versperren zwei Blocksteinwälle – Buhnen genannt – dem Spaziergänger den Weg (auf das Gelände der Galgen auszuweichen, wäre eigentlich nicht erlaubt).

Während sich der erste Blocksteinwall nahe des Tinguely-Museums auch ohne Wanderschuhe überklettern lässt, fühlt man sich beim Übersteigen des zweiten Walls unweit vom Fischergalgen 32 an die Durchquerung eines Bergsturzhangs erinnert. Schwere Steinbrocken türmen sich auf, sandig und rutschig ist die Oberfläche – auf jeden Fall nichts für Badelatschen oder Strassenschuhe. Und wer es über die Blöcke nach oben schafft, für den geht es nur weiter, wenn er einen Grenadiersprung in die Tiefe wagt oder eine Kletterausrüstung zum Abseilen mitgenommen hat. So ein Sprung ist nichts für jemanden mit operierten Kniegelenken oder einer Anfälligkeit auf Bandscheibenvorfall.

«Wer jung ist, kann die Wälle sicher überklettern, aber für viele nicht mehr ganz so Rüstige sind sie unüberwindbar», schreibt ein Leser an die BaZ. «Ich kann es nicht fassen, dass jetzt mitten in meinem liebsten Spazierweg in Basel eine ‹Berliner Mauer› steht.»

Umfassende Bauarbeiten



Am 10. September haben die Bauarbeiten begonnen. Unterhalb des Schaffhauserrheinwegs verbreitern Bagger unter der Oberaufsicht des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD) den bestehenden Kiesstrand. Gemäss BVD haben diese Bauarbeiten die Schaffung von Rückzugsorten für Tiere und Pflanzen zum Ziel. Dort sollen ausschliesslich Lebensräume für Pflanzen und Tiere entstehen, dazu gehören etwa Fische wie die Nase, Kleinstlebewesen wie die gebänderte Prachtlibelle oder das Rohrglanzgras.

Mitte September hatte das Tiefbauamt mitgeteilt, dass in einem ersten Schritt Steinblöcke am Ufer aufgeschichtet würden. «Die Steinhügel unter Wasser sorgen dafür, dass der neue Kies später nicht leicht davon geschwemmt wird. Die Bauarbeiten schreiten flussaufwärts voran», hiess es.

Wenn das Promenieren direkt am Wasser in diesem Uferabschnitt nicht mehr möglich ist, so entspricht das ganz der Absicht der Planer. «Die Naturschutzzone im Bereich der Solitude soll – eben zum Schutz der Natur – schwer zugänglich sein», sagt André Frauchiger, Sprecher des Tiefbauamtes Basel-Stadt, auf Anfrage. «Die Naturschonzonen oberhalb und unterhalb der Solitude können aber begangen werden. Der Zugang zur Naturschutzzone wird durch die Buhnen, also die Steinsätze, erschwert.» Die Steine kommen aus dem Rhein selber und aus dem Schwarzwald.

Die Höhe der Buhnen ist ebenfalls beabsichtigt, «denn sie müssen ein echtes Hindernis sein», sagt Frauchiger.

Drei Millionen Franken



Das Kranschiff, das zurzeit auf dem Rhein zu beobachten ist, hebt täglich bis zu 1400 Tonnen Kies vom Flussbett und ist dabei, die Fahrrinne für Schiffe zu vertiefen. Der Rhein sei aufgrund des häufigen Niederstandes nicht mehr gleich beschiffbar wie vor vierzig Jahren, so das BVD. Auch um das Rheinbad Breite sowie zwischen Waldenburgerstrasse und dem Letziturm entstehen solche kleinen Kiesflächen.

Das Tiefbauamt rechnet damit, dass die Arbeiten bis im Frühjahr 2019 abgeschlossen sind. Für den Kanton belaufen sich die Renaturierungskosten auf zwei Millionen Franken. Der Bund unterstützt die Bauarbeiten mit einem Beitrag von einer Million Franken. (Basler Zeitung)