Bessere Planung für das Lysbüchel!

Am 25. November stimmen wir in Basel-Stadt über die Zukunft des Lysbüchel-Areals im äussersten Nordwesten des St. Johanns ab. Dabei geht es um mehr als «nur» um die Weiterentwicklung eines einzelnen Gewerbe- und Industrieareals. «Volta-Nord» steht sinnbildlich für die Frage, wie wir mit dem knappen Gut Boden in diesem Kanton umgehen wollen, welche Prioritäten wir setzen möchten und welche Interessen es dabei zu beachten gilt.

Im Kanton Basel-Stadt stehen verschiedene Areale vor einer grösseren Transformation: der Dreispitz, das Klybeck, das Rosental oder der Wolf, um nur einige Grössere zu nennen. Bei all diesen, heute ausschliesslich wirtschaftlich genutzten Gebieten steht die Frage im Zentrum, inwieweit sie einen Beitrag an den stetig wachsenden Bedarf nach zusätzlichen Wohnflächen zu leisten vermögen. Der Regierungsrat geht bei der entsprechenden Gesamtplanung recht undifferenziert vor und strebt auf den meisten dieser Areale eine durchgehende Mischnutzung im Verhältnis 50:50 (Wohnen und Arbeiten) an, ohne vertieft die Qualitäten der einzelnen Flächen zu berücksichtigen.

Falscher Fokus

Welche Folgen diese Politik hat, zeigt sich exemplarisch an der vorliegenden Volta-Nord-Planung. Der Lysbüchel, gelegen zwischen der KVA, der Elsässerbahn und dem Schlachthof im Westen sowie der Chemiefirma Brenntag und dem Novartis Campus im Osten, gilt als die am besten für emissionsreiches Gewerbe geeignete Wirtschaftsfläche in diesem Kanton. Nun soll mitten auf dieser Fläche in direkter Nachbarschaft zu bestehenden Gewerbebetrieben und an einer Strasse, durch die auch künftig über 60 Lastwagenfahrten täglich zu verzeichnen sein werden, eine Wohnüberbauung entstehen.

Mal ehrlich: Gibt es in diesem Kanton nicht attraktivere Wohnlagen? Doch, die gibt es! Und mit einer differenzierten Arealplanung könnte man diese auch rasch verwirklichen. Nehmen wir das Entwicklungsareal Klybeck: Weitgehend umgeben von bestehenden Wohnquartieren bietet es Potenzial für Tausende zusätzliche Wohnungen in allen Preisklassen. Warum also legt die Regierung in ihrer Arealstrategie nicht hier einen starken Fokus auf zusätzliche Wohnnutzungen und belässt den Lysbüchel dafür sinnvollerweise als Schwerpunktareal für das Gewerbe?

Kanton muss nochmals über die Bücher

Dass selbst unter dieser Prämisse zusätzlicher Wohnraum entstehen kann, beweist ein vor Kurzem vorgestellter Lysbüchel-Alternativplan eines Anwohnerkomitees um den Architekten Daniel Palestrina. Er konzentriert die Wohnnutzung im Süden des Areals und überlässt den Norden den gewerblich-industriellen Unternehmen. Das ist eine sinnvolle Trennung. Der Ratschlag der Regierung schlägt mit einer Wohnüberbauung eine tiefe Kerbe ins Industriegebiet im Norden. Klar, die SBB Immobilien haben ein Interesse daran: Dieses Gebiet gehört ihnen, seit sie es vor über 100 Jahren zu Bahnzwecken enteignet haben.

Aber die Eigeninteressen der SBB Immobilien können kein Grund sein für ein Ja zu einer vermurksten Planung. Hier muss der Kanton nochmals über die Bücher. Und das wird er auch tun mit dem Volksauftrag im Nacken. Denn vergessen wir nicht: Die SBB sind immer noch ein Staatsbetrieb im Besitz der Allgemeinheit. Sie müssen die Bedürfnisse der Bevölkerung ernst nehmen.

Basel-Stadt verdient eine sinnvolle Planung für das Lysbüchel. Dafür braucht es ein Nein am 25. November. Das ist wichtig auch mit Blick auf die weiteren Entwicklungsareale. (Basler Zeitung)