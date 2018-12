Bestimmen Sie den unsinnigsten Vorstoss 2018

Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier waren auch dieses Jahr fleissig und haben von ihren politischen Mitteln rege Gebrauch gemacht. Dabei haben sie Dutzende von Interpellationen, schriftlichen Anfragen, Anzügen und Motionen an die Regierung eingereicht, um Änderungen herbeizuführen und aufzuzeigen, wo die Wähler der Schuh drückt. Während der Debatten im Grossen Rat wird über diese Vorstösse jeweils leidenschaftlich diskutiert – oder auch nicht, denn gewisse Vorstösse überreicht das Parlament stillschweigend an die Regierung. Es sind jeweils solche, die bei allen Parteien im politischen Spektrum zwischen links und rechts als unbestritten gelten. Andere hingegen finden gleich den Weg in den Papierkorb, und die Regierung muss sich damit nicht befassen.

Das Parlament bildet zwar in seiner Zusammensetzung die Stimm­bevöl­kerung ab und vertritt diese gegenüber der Regierung. Dennoch möchten wir von Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, die Meinung zu zehn Vorstössen aus dem Jahr 2018 erfragen. Die Redaktion erachtet sie als unnötig und Sie können auf www.polit-unsinn.baz.ch entscheiden, welcher das Rennen machen wird.

Titelverteidiger wieder am Start

Nach 2017 ist es das zweite Mal, dass die BaZ diese Umfrage startet. Das Rennen im letzten Jahr machte ­Heinrich Ueberwasser. Der SVP-Grossrat wollte auf dem Friedhof Hörnli eine Ecke für verstorbene FCB-Fans einrichten. Dort hätten die Gestorbenen ihren Support für den rotblauen ­Verein der Nachwelt über ihren Tod hinaus sichtbar machen können, beispielsweise mit dezenten Emblemen auf den Grabsteinen.

Heinrich Ueberwasser ist auch dieses Jahr wieder vertreten, mit seiner Idee eines Päggli-Trams, das dereinst Pakete und Waren in die Innenstadt bringen und dort abladen könnte. Ueberwasser könnte den Titel somit in diesem Jahr verteidigen.

Allerdings ist der Gewinner des Vor­jahres nicht automatisch auch für das darauffolgende Jahr nominiert. Die Auswahl ist zudem nicht vollständig, schliesslich handelt es sich bei der Berücksichtigung der unsinnigsten Vorstösse um keine exakte Wissenschaft.

Auf die Idee zu diesem Wettbewerb gebracht hat die Redaktion übrigens Tanja Soland. Die SP-Grossrätin forderte kurz vor den Wahlen 2016 die Einrichtung einer Hundespielwiese auf dem Marktplatz. Damit landete Soland im letzten Jahr auf Platz drei.

Nun sind Sie gefragt. Bestimmen Sie den unsinnigsten Vorstoss des ­Jahres 2018:

