Betrunkener Autolenker fährt auf Felgen

Kurz vor Mitternacht am späten Freitagabend hat ein betrunkener Autofahrer in Basel an nicht bekanntem Ort einen Verkehrsunfall verursacht, bei welchem er sich einen Platten einfing.

Ohne anzuhalten, irrte er mit dem Auto daraufhin durch das Kleinhüningen- und das Klybeckquartier, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Mitteilung schreibt.

Er verlor einen Reifen und fuhr anschliessend auf der Felge weiter bis zum Riehenring, wo er parkierte und im Auto einschlief. Passanten bemerkten das beschädigte Fahrzeug und den bewegungslosen, schlafenden Lenker und alarmierten Sanität und Polizei.

Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.94 mg/l. Die Polizei sucht Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können. (sda)