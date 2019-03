Betrunkener Hotelgast beraubt

Die Täter, die im Kleinbasel einen betrunkenen Hotelgast beraubt haben, schlugen ihr Opfer zu Boden und nahmen ihm das Smartphone und die Barschaft ab.

Der 55-jährige Mann habe erst am Montag Anzeige erstattet, teilte die Basler Staatsanwaltschaft am Dienstag. Zugetragen hat sich der Raub am letzten Freitag gegen fünf Uhr früh in der Riehenstrasse. Es werden Zeugen gesucht. (ms/sda)