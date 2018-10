Birsfelden fünf Wochen ohne Tram

Die BVB ersetzen ab Montag, 22. Oktober die Tramgleise in der Zürcherstrasse im Abschnitt zwischen der Gellert- und der Ramsteinerstrasse. Diese hätten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, heisst es in der gemeinsamen Mitteilung des Bau- und Verkehrsdepartements und den Basler Verkehrsbetrieben. Das Tiefbauamt nutze zudem die Gelegenheit und baut die Haltestelle Waldenburgerstrasse so um, dass Fahrgäste künftig stufenlos ins Tram ein- und aussteigen können.

Die Baustelle hat Folgen für den Tramverkehr: Vom 22. Oktober bis und mit 23. November verkehren auf der Tramlinie 3 zwischen Aeschenplatz und Birsfelden Hard keine Trams. Die BVB setzen auf dieser Strecke Ersatzbusse ein. Die Trams der Linie 3 fahren während der Bauarbeiten von Saint-Louis via Hardstrasse nach St. Jakob und wenden dort. Für die übrigen Verkehrsteilnehmer bedueten die Arbeiten keine grösseren Einschränkungen, heisst es in der Mitteilung. Auch alle Liegenschaften bleiben jederzeit erreichbar.