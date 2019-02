Brand in Lagerhalle

Am Mittwoch kam es in einer Lagerhalle an der Lysbu?chelstrasse zu einem Brandfall. Personen wurden nicht verletzt.

Passanten stellten ein offenes Feuer hinter einer Lagerhalle fest und alarmierten sofort die Rettungsdienste. Kurze Zeit spa?ter waren die Berufsfeuerwehr und die Polizei vor Ort. Das Feuer konnte in der Folge rasch gelo?scht werden.

Brennender Holzstapel

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass ein Holzstapel vor der Lagerhalle brannte und das Feuer auf das Geba?ude, in welcher verschiedenes Lagergut (Werkzeuge, Mo?bel, Fahrzeuge etc.) abgestellt war, u?bergriff. Die Lagerhalle wurde teilweise stark bescha?digt.

Die Brandursache ist noch nicht gekla?rt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft. (ms)