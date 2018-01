Brave FCB-Fans

17 Rayonverbote gegen Fussballfans hat die Basler Polizei im vergangenen Jahr verhängt. Das sind acht weniger als im Vorjahr. Fünf dieser Rayonverbote betrafen Fans von Gastmannschaften, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt (JSD) am Mittwoch mitteilte.

Die Zahl der vom FC Basel verhängten Stadionverbote sank von 51 auf acht. In fünf Fällen ging es um Anhänger von Gastmannschaften. Wer ein Stadionverbot erhält, darf das «Joggeli» nicht betreten, sich aber in dessen Umgebung aufhalten. Beim Rayonverbot dürfen Betroffene nicht ins Fussballstadion und sich vor, während und nach einem Spiel auch nicht in einem bestimmten Perimeter rund um das Stadion aufhalten.

Die Basler Staatsanwaltschaft führte in Zusammenhang mit Fussballspielen im vergangenen Jahr Ermittlungen in insgesamt zwölf Fällen durch, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Es ging dabei um Diebstahl, Landfriedensbruch, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Angriff, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über Betäubungsmittel und Raufhandel.

Die Gesamtkosten der Kantonspolizei beliefen sich 2017 für insgesamt 23 Spiele auf vier Millionen Franken gegenüber 4,4 Millionen Franken im Vorjahr. Die durchschnittlichen Polizeikosten pro Heimspiel stiegen letztes Jahr von 140'000 auf 145'000 Franken, wie beim JSD weiter zu erfahren war. Die Kosten für die fünf internationalen Spiele von 2017 waren jeweils höher. (amu/sda)