Bundesfeier mit neuen Attraktionen

Jeweils über 100'000 Zaungäste werden erwartet, wenn am Vorabend des Nationalfeiertages in Basel das Rheinufer zum Festgelände wird. Höhepunkt ist das traditionelle Feuerwerk mit erneut rund 20'000 Effekten aus 2000 Zündungen. Es soll wieder um 23 Uhr starten und 22 Minuten dauern, wie es an einer Medienkonferenz am Mittwoch hiess.

Das grosse Feuerwerk wird wie üblich von zwei Schiffen aus gezündet, die zwischen Johanniter- und Mittlerer Brücke respektive Mittlerer und Wettsteinbrücke platziert werden. Das Festprogramm am und auf dem Rhein - diesmal ohne Feuerlöschboot-Demo - beginnt um 17.00 Uhr. Neben rund 90 Verpflegungs- und Verkaufsständen gibt es zwölf Konzerte.

Bergab und bachab

Die aufblasbare Wasserrutschbahn mit dem Namen «Slide my City» wird am Mühlenberg aufgebaut. Nach anderen Städten ist sie nun zum ersten Mal in Basel. Benutzt werden kann sie am Dienstag und Mittwoch; Erwachsene (ab 14 Jahren) kostet der nasse Spass 21 Franken; Tickets für Jüngere kosten weniger.

Erster Programmpunkt auf dem «Bach» ist das zum 25. Mal angesagte Langschiffrennen des Wasserfahrvereins Fischer-Club Basel um 18.30 Uhr. Von den zehn Startplätzen für Neunerteams waren am Mittwoch erst drei vergeben. Die Gross- und Kleinschifffahrt wird derweil wiederum eingeschränkt, und vom Schwimmen im Rhein wird während der Feier abgeraten.

Der öffentliche Verkehr in der Innerstadt wird wegen der Sicherheitsmassnahmen, mit welchen die Behörden die Festplätze vor Attacken schützen wollen, ab 17 Uhr unterbrochen. Die Kernzone inklusive Mittlere Brücke ist schon eine Stunde früher für den privaten Verkehr samt Velos abgesperrt.

Neue Sicherheitselemente

Neu verwendet die Polizei diesmal nicht mehr simple Betonelemente, um das Festareal beispielsweise vor Lastwagen zu schützen, sondern Platten-Elemente mit bauchhohen Stangen. Diese Fahrzeugsperren können die Behörden anders als die Betonklötze ohne Dritthelfer selber installieren und entfernen.

Gemäss einem Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartementes (JSD) sind diese neuen, je rund 850 Kilo schweren Elemente mindestens so sicher wie die alten, aber für Fussgänger durchlässig, also komfortabler. Sie seien zudem deutlich besser, falls beispielsweise Panik aufkäme.

Von diesen neuen Sicherheitsrechen hat der Kanton 20 Stück gekauft, zum Gesamtpreis von 97'000 Franken. Zwölf zusätzliche Elemente bekommt sie heuer kostenlos zur Verfügung gestellt, um den Umgang damit zu beproben.

1. August: Bruderholz und Riehen

Die offizielle Bundesfeier findet am 1. August wiederum auf dem Bruderholz beim Wasserturm statt. Ab 20 Uhr läuft dort ein Bühnenprogramm, zu dem auch eine Ansprache des Grossratspräsidenten Remo Gallachi gehört.

Um 22.15 Uhr ist ein Feuerwerk geplant. Das Organisationskomitee soll dieses laut einem Sprecher eine neue Art «Feuer-Poesie» bieten. Für den versuchsweisen Stilwechsel kam eine andere Lieferantin zum Zug.

Über allfällige Einschränkungen für Feuerwerke wegen der aktuellen Waldbrandgefahr wird laut dem JSD-Sprecher später entschieden. Das Bruderholz-OK hat sich bereits entsprechende Varianten ausgedacht.

An der Bundesfeier in Riehen vom 1. August ist eine Rede des Publizisten Matthias Zehnder angekündigt; letztes Jahr war dort die baselstädtische Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann aufgetreten. Diese Feier beginnt um 18 Uhr im Sarasinpark; ein Feuerwerk ist dort ab 22.30 Uhr vorgesehen. (amu/sda)