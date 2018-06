Chucky tot, Frau verletzt – Riehener Polizei verweigert Hilfe

Die zwei Polizisten S. und S. vom Aussenposten in Riehen erhielten einige Hinweise, die sie verpflichtet hätten, sich an den Unfallort zu bequemen. Da war eine verletzte Frau und ein toter Hund – ein Unfall mit einem Lastwagen auf einem Spazierweg, der darüber hinaus mit einem Fahrverbot belegt ist. Und ein Chauffeur der P. Nussbaumer Transporte AG, der sich aus dem Staub gemacht hatte. Doch statt auf Telefonanrufe der Angehörigen zu reagieren, die zu Hilfe eilten, liessen die beiden Riehener Polizisten zwei Stunden auf eine Patrouille warten, um den Betroffenen dann mitzuteilen, dass sie wegen eines «Sachschadens» nicht kämen.

Der Vorfall ereignete sich, wie jetzt publik wird, am Donnerstag voriger Woche. Die 60-jährige Anifja Jasari, Mutter von vier Kindern, war mit ihren drei Hunden auf ihrer «Haustour» – auf dem Strässchen «In der Au» in Riehen unterwegs. Zwei Junghunde blieben an der Leine. Der gehorsame Chucky – ein kleiner Tempelhund der Rasse Shih Tzu – durfte sich auf dem vom Leinenzwang befreiten Spazierweg frei bewegen. Da kam ihr unverhofft ein Muldentransporter entgegen, der den 2,5 Meter breiten Spazierweg komplett ausfüllte.

Mutter im Schockzustand

Rechts ein Zaun, links ein Bächlein – Anifja sah keine Möglichkeit, dem Lastwagen auszuweichen. Also stellte sie sich bachseitig in die abfallende Böschung und machte ein Stopp-Zeichen mit der Hand. Wohl auch, um Chucky, der sich wie versteinert auf die Randsteine setzte, zu sich zu rufen. Chancen hatte sie keine. «Der Lastwagen drosselte das Tempo kaum. Ich wurde in den Bach gerammt und riss meine beiden angeleinten Hunde mit», sagt sie. Und dann musste sie zusehen, wie das Hinterrad Chucky erfasste und sich ihm der Kopf um 180 Grad drehte. Es brach dem Tempelhündchen auf der Stelle das Genick. Schon war der Lastwagen weg.

Dass sich Anifja beim Sprung in das Bächlein Schürfungen zuzog und das Sprunggelenk überdehnte (der Arzt diagnostizierte am gleichen Tag «Schwellung im Bereich oberes Sprunggelenk, Druckschmerzen lateral und medial»), dass auch Hosen und Schuhe durchnässt waren, stand gar nicht im Vordergrund – aber ihr toter Chucky.

Polizei liess Leute zwei Stunden warten

Aufgelöst orientierte sie ihre Angehörigen, die in Riehen ein Baudienstleistungsunternehmen mit knapp 100 Angestellten führen. Das Firmenpersonal eilte herbei und nahm der unter Schock stehenden Mutter das tote Hündchen ab.

Etwa eine Viertelstunde nach dem Vorfall, um 10.44 Uhr, erhielt die Polizei Riehen den ersten Anruf. «Man versprach uns, eine Patrouille vorbeizuschicken», sagt die Tochter und Geschäftsführerin des Baudienstleisters, Ganimetja Jasari. Als rund eine halbe Stunde später noch niemand auf Platz war, bestätigte man auf erneuten Anruf, es sei eine Patrouille unterwegs. Gemäss Telefonauszug müssen noch mehrere Kontaktaufnahmen erfolgt sein, bis die Riehener Polizei um 12.29 Uhr beschied – nachdem sie die Leute zwei Stunden draussen warten liess – es handle sich um eine «Sachbeschädigung» und deswegen würde man nicht vorbeikommen, das Veterinäramt sei orientiert worden.

«Fühlt sich ihre Mutter verletzt, kann sie beim Arzt vorbeigehen»

Auf den Hinweis, ihre Mutter sei aber auch verletzt worden, warf der Riehener Polizist S. der Familie vor, ständig eine neue Version der Geschichte zu erzählen. «Fühlt sich ihre Mutter verletzt, kann sie beim Arzt vorbeigehen», soll er bloss geraten haben.

«Unsere Familie zahlt hier bis 100 000 Franken Steuern, aber noch nie wurde ich so herablassend behandelt», sagt Ganimetja Jasari. Es habe schon damit begonnen, dass die Polizei ihr am Telefon das Wort abgeschnitten habe, sie müsse die Situation nicht erklären. Man wisse, wie es vor Ort aussehe. Dann aber erkundigte sich der Polizist, weshalb ihre Mutter nicht auf dem Trottoir gestanden sei. Es sei ihr Pech, wenn sie die Hunde auf der Strasse nicht unter Kontrolle bringen könne.

Trocken notiert der Veterinär Daniel Stauffer in seinem Untersuchungsbericht: «Der dritte Hund Chucky wurde überfahren; die zwei anderen Hunde sowie die Begleitperson wurden mit Schürfungen verletzt. Die Tiere scheinen auch heute nach vier Tagen noch völlig verängstigt und nervös. Sie fressen seit dem Ereignis nicht.»

Basler Polizistin entschuldigt sich für Riehener Kollegen

«Wie soll ich das Verhalten der Riehener Polizei einordnen?», fragt sich Jasari. «Ist es Arbeitsverweigerung oder gar Rassismus wegen meines Namens?» Die Medienstelle der Basler Polizei war nicht in der Lage, die Fragen der BaZ innerhalb von zwei Tagen zu beantworten – letztlich auch wegen der gestrigen Schulhaus-Evakuation im St.-Johann, wie ein Sprecher schreibt.

Die Arbeitshaltung der Riehener Polizisten wird offenbar bei der Verkehrspolizei in Basel nicht gestützt. Gegen 17 Uhr kümmerte man sich von dort aus um das Unfallopfer. Man sei auch entsetzt gewesen, dass im Journal der Polizei einzig notiert worden sei, dass ein Hund vom LKW totgefahren worden sei. Es gab keine Alkoholkontrolle und keine Standortangabe.

«Dann entschuldigte sich eine Verkehrspolizistin aus Basel für das Verhalten ihrer Kollegen in Riehen», sagt Jasari. Man verwendete Worte, die zum Schutz der beiden Polizisten hier nicht wiedergegeben werden. Der Chauffeur der Firma P. Nussbaumer Transport AG hat sich auf der Combox der Familie «verewigt». Der Sachschaden werde von der Versicherung übernommen. (Basler Zeitung)