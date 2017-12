Eines ist klar, bei der Basler Fasnacht 2018 wird die Post abgehen: Mit der Bekanntgabe des diesjährigen Fasnachtsmottos stehen «die drey scheenschte Dääg» in den Startlöchern. Das diesjährige Motto «D Boscht goot ab» widmet sich der urschweizerischen Institution und ihrer Modernisierung.

Die Plakette als Halskette

Die diesjährige Plakette wurde von Clelia Zoller entworfen. Sie ist damit die dritte Frau in der Geschichte der Fasnacht, die den Plakettenwettbewerb gewonnen hat. Die Veränderung der Post ist für die Fotografin ein emotionales Thema, welches viele Menschen betriftt: «Nicht nur wegen der Schliessung der Fillialen in den Quartieren. Die Post denkt darüber nach, Pakete mit Drohnen und Robotern zuzustellen. Das ist ein grosser Einschnitt in unserenAlltag.»

Auf der Plakette dargestellt ist ein geöffnetes Couvert, indem drei Fasnachtsfiguren stecken, die auf ihren Instrumenten spielen. Die drei Musikanten sind so inszeniert, dass sie aus dem Couvert herauszusteigen scheinen. Der Briefumschlag ist zudem passend zum Motto mit einem typischen Poststempel versehen. Der Verkauf startet am 6. Januar.

Die Fasnachtsplakette 2018 in der Ausführung Silber. Foto Keystone

Zum ersten Mal gibt es die Plakette nun auch als Anhänger zu kaufen. Dafür wurden Bijoux mit einem Ringlein für eine Halskette versehen. Das Schmuckstück wird es jedoch erst ab dem 8. Januar im Sekretariat des Fasnachts-Comités zu kaufen geben.

Olympia lanciert eigene Plakette

Einen Tag vor der Plakettenvernissage hat die Fasnachtsgesellschaft Olympia 1908 bekannt gegeben, sich von dem Basler Fasnachts-Comité distanzieren zu wollen. Sie protestiert damit gegen den von den Organisatoren eingeschlagenen Kurs, den «traditionsbewusste Fasnächtler nicht länger unterstützen können», schreibt sie in einer Mitteilung.

Das Ganze riecht jedoch eher nach einem PR-Gag. Denn mit der angeblichen «Distanzierung zum Comité» einher geht die Lancierung einer eigenen Plakette – ganz zufällig im Jahr ihres 110-Jahre-Jubiläums.

Die von Dorian Weber gestaltete Plakette der 110-jährigen Olympia. Foto Fasnacht Olympia 1908 (dou)