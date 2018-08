Daniel Strohmeier ist neuer Kommandant der Berufsfeuerwehr Basel

Daniel Strohmeier hat sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gegen interne und externe Bewerber durchgesetzt, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt am Donnerstag mitteilte. Der studierte Rettungssanitäter arbeitet seit November 2008 in verschiedenen Funktionen bei der Sanität Basel. Derzeit absolviert er zudem eine Weiterbildung in Führungspraxis an der Fachhochschule.

Der 37-Jährige Rettungsoffizier leitet die Abteilung Feuerwehr der Rettung Basel-Stadt seit Mitte Juni interimistisch. Strohmeier tritt die Nachfolge von Roger Willen an. Dieser hat die Rettung Basel-Stadt verlassen, um die Gesamtleitung einer pädagogischen Institution für Jugendliche zu übernehmen. (ens/sda)