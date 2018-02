Das Aus für die Herbstwarenmesse

Die Spatzen pfiffen es Ende November bereits von den Dächern, dass die neuntägige Herbstwarenmesse in der Rundhofhalle während der Basler Herbstmesse vor dem Aus steht. Gestern nun bestätigte die Messe Schweiz die damals von Ausstellern geäusserten Befürchtungen. In einer Mitteilung schreiben die Verantwortlichen der Messe Schweiz, dass der Traditionsanlass dieses Jahr nicht mehr stattfinden werde und dass die Herbstwarenmesse auch in Zukunft aus dem Programm verschwinde. Nicht betroffen von dem Entscheid hingegen ist die Basler Fein- und Weinmesse. Sie werde im Oktober 2018 in der Halle 2 parallel zur Herbstmesse wieder ihre Produkte präsentieren.

Die Gründe für das Ende der Messe – 2017 waren rund 120 Aussteller mit von der Partie – sind verschieden. Wie Sabrina Oberländer, Kommunikationschefin der Messe Schweiz, auf Anfrage sagt, sei eine Ursache das veränderte Verhalten der Konsumenten. «Die Besucher zeigten sich in den letzten Jahren nicht mehr so kauflustig.» Dies hänge vor allem mit dem Internet zusammen. Über diesen Kanal kauften die Leute vermehrt ein. Oberländer: «Zwar sind die Besucher an die Herbstwarenmesse gekommen und haben sich die Angebote angeschaut. Viele von ihnen haben aber wohl die Produkte dann günstiger im Internet eingekauft.»

Dies habe dazu geführt, dass sich die Aussteller in den vergangenen Jahren vermehrt über den schleppenden Geschäftsgang beklagt hätten. Oberländer: «Wir mussten feststellen, dass die Messe seitens Aussteller wie auch seitens Besucher je länger, je weniger verlangt war.»

Messe Schweiz konzentriert sich auf Muba

Zwar hätte die Leitung der Herbstwarenmesse immer wieder Versuche unternommen, die Attraktivität beizubehalten. Allerdings hätten gemäss Oberländer neue Inhalte wie letztes Jahr das Urban Art Festival oder die Insektensonderschau «zwar in sich gut funktioniert». Jedoch hätten diese den klassischen Messebereich der Herbstwarenmesse zu wenig befruchtet.

Die Messe Schweiz wolle sich nun auf die Muba im Frühling konzentrieren. Oberländer: «Wir wollen sie mit voller Kraft voranbringen.» Zwar habe die Muba mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie die Herbstwarenmesse. «Aber in Gefahr ist die Muba keineswegs.» Im Gegenteil soll die Muba mit zukunftsweisenden Konzepten erfolgreich weiterentwickelt werden. Ebenso soll die neuntägige Fein- und Weinmesse während der Herbstmesse ausgebaut werden.

Zwar haben die Besucherzahlen laut Oberländer in den letzten zwei Jahren an der Herbstwarenmesse zugenommen. «Die Verweildauer der Leute pro Eintritt war allerdings kürzer.»

«Zu Dorfmarkt verkommen»

Dass die Herbstwarenmesse mehr Besucher verzeichnet hat, davon habe der Präsident der Behindertenselbsthilfe beider Basel (IVB) und Aussteller Marcel W. Buess nichts bemerkt. «Die Herbstwarenmesse ist zu einem Dorfmarkt verkommen und hat immer mehr Zuschauerschwund erlebt.» Die Plattform habe an Attraktivität verloren und die Standpreise seien gleich hoch gewesen wie jene an der Muba, obschon die Bedeutung nicht dieselbe sei. Buess: «Gewisse Standbetreiber hatten Mühe, die aufgewendeten Kosten zu amortisieren. Aber viele standen unter dem Zwang, auszustellen, weil auch die Konkurrenz ausstellte.»

Die Kritik, dass die Standpreise für die Herbstwarenmesse zu hoch gewesen seien, lässt Oberländer nicht gelten. «Im Vergleich zu anderen Messeplätzen liegen die Preise für die Aussteller im durchschnittlichen Bereich.»

Entscheid stösst auf Verständnis

Buess seinerseits habe neben dem weinenden Auge, dass der IVB eine wichtige Plattform verloren gehe, auch ein lachendes. «Der Entscheid der Messe ist richtig. So kann es mit der Herbstwarenmesse nicht weitergehen.»

Auf Verständnis stösst der Entscheid der Messeleitung beim Gewerbeverband Basel-Stadt. «Zwar ist es schade, dass diese Traditionsmesse eingestellt wird. Für das lokale Gewerbe hatte sie allerdings nicht die ganz grosse Bedeutung», sagt Gewerbeverbandssprecher David Weber. Der Entscheid, der seitens der Messe gründlich abgewogen worden sei, habe sich in den letzten Jahren abgezeichnet und sei inhaltlich nachvollziehbar. Weber: «Es gilt ihn zu akzeptieren. Positiv ist, dass die Basler Wein- und Feinmesse sowie die traditionsreiche Muba weiter bestehen.»

Beim Hauptaktionär der Messe Schweiz, dem Kanton Basel-Stadt, sagt der zuständige SP-Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin zum Untergang der Herbstwarenmesse: «Es handelt sich um einen operativen Entscheid der Messeleitung.»

Umfrage Die lange serbelnde Herbstwarenmesse ist Geschichte. Die Messeleitung hat deren Ende besiegelt. Bedauern Sie das Ende der Herbstwarenmesse? Ja

Nein

Abstimmen Ja 44.4% Nein 55.6% 117 Stimmen Ja 44.1% Nein 55.9% 118 Stimmen



(Basler Zeitung)