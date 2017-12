Das Findelkind von Basel

An einem Donnerstag im September, um genau 13.53 Uhr, blinkt das Wort «Babyfenster» auf Ute Richters Telefon auf. Irgendetwas hat die Lichtschranke beim Babyfenster im Bethesda-Spital durchbrochen. Die Leiterin der Geburtenabteilung des Spitals eilt los. Hinunter durch die Gänge, vorbei an Büros, und hinein in ein helles Zimmer. Und da liegt er: ein kleiner Bub, 46 Zentimeter gross, 2400 Gramm schwer. Die Mutter hat ihm noch eine Mütze aufgesetzt und ihn warm eingepackt, bevor sie sich von ihm verabschiedet hat. Ute Richter, selbst Mutter und seit über 30 Jahren Hebamme, steht das erste Mal in ihrem Leben vor einem Findelkind.

Sie leitet sogleich die ersten Schritte ein. Die Auffindesituation wird zuerst fotografiert, dann wird das Kind untersucht. Richter bemerkt, dass es nicht richtig abgenabelt wurde. Die Mutter scheint keine professionelle Geburtshilfe gehabt zu haben. Nachdem sich der zuständige Kinderarzt des Säuglings angenommen hat, schaut Richter mit einem Kollegen im Gelände nach der Mutter. «Ich hatte Sorge, dass es der Mutter schlechter geht als dem Kind», sagt Ute Richter, als die BaZ sie drei Monate nach dem Ereignis im Bethesda- Spital trifft. Die Mutter ist aber nirgends zu sehen. Sie hat einen kleinen Menschen ohne Namen zurückgelassen, für den zuerst das Pflegepersonal und dann Regierungsrat Baschi Dürr (FDP) die Verantwortung übernimmt.

Zwischen Politik und Vatersein

In der Zivilstandsverordnung des Kanton Basel-Stadt steht, dass der Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD) dem Kind einen Namen geben muss.

Die BaZ trifft Baschi Dürr im Spätherbst in seinem grossen Büro am Spiegelhof. Er sitzt an einem viel zu grossen Sitzungstisch und schenkt sich und dem Journalisten Wasser ein. Zum Zeitpunkt des Gesprächs befindet sich der kleine Bub bereits in einer Pflegefamilie. Er trägt auch schon den Namen, den Baschi Dürr für ihn ausgesucht hat. Der BaZ ist der Name auch bekannt. Aus Gründen des Patienten- und Datenschutzes wird er aber hier nicht genannt.

Nur wenige Tage bevor der Säugling im Bethesda Spital abgegeben wurde, diskutierte der Gesamtregierungsrat über eine Revision der Zivilstandsverordnung. Dürr ist also bestens informiert, als seine Mitarbeiter ihn über das Findelkind benachrichtigen.«Als Politiker und besonders als Exekutivmitglied habe ich oft mit irgendwelchen abstrakten Gesetzen zu tun, die umgesetzt oder eingehalten werden müssen», sagt Dürr. Doch in diesem Fall war alles anders. Eine aussergewöhnliche Aufgabe kam auf Dürr zu. Eine intime, die Einfühlsamkeit erfordert. Nur schwer kann man sich Baschi Dürr dabei vorstellen. Den nüchternen Sicherheitsdirektor, der in Bürokratendeutsch Auskunft gibt.

Was also ging ihm durch den Kopf, als er von seiner bevorstehenden Aufgabe erfuhr? Dürr zitiert aus der Zivilstandsverordnung, aus dem Zivilstandsrecht, spricht über die Problematik mit den fehlenden Bürgerrechten bei Findelkindern und über die allgemeine Kinderschutzthematik. Es klingt so, als würde er die neue Motorfahrzeugsverordnung vorstellen. Dann aber wird seine Stimme sanft, der Ton angenehmer. Es spricht der zweifache Vater Baschi Dürr, nicht der JSD-Leiter. Er sagt: «Es war nicht irgendein loser Gesetzesartikel in einer Verordnung, den ich auszuführen hatte. Es war eine sehr intime Aufgabe, die mir da plötzlich zufiel.»

Anruf bei Guy Morin

Vor der Namensgebung liess Sicherheitsdirektor Dürr ein paar Tage verstreichen, um nachzudenken. Dann rief er Guy Morin an. Der hatte vor zehn Jahren auch ein Kind benannt. Dürr merkte bald, dass es in solchen Fällen keine «normale» Herangehensweise gibt, wie man es aus der Verwaltung kennt. «Ich bin den Kleinen dann zuerst einmal besuchen gegangen», sagt Dürr. «Damit ich ihn sehen, spüren und hören kann.» Als Dürr den Säugling das erste Mal sieht, liegt dieser bereits auf der Pflegestation im Unispital. Für Dürr ist der erste Besuch eindrücklich – und ein wenig traurig. «In dem Zimmer auf der Pflegestation lag auf der einen Seite ein Kind in seinem Bettchen und seine Mutter stand daneben. Auf der anderen Seite lag ebenfalls ein Kind in seinem Bettchen – ohne eine Mutter, die danebenstand.» Als der Regierungsrat den kleinen Bub besucht, schläft dieser tief und fest. «Ich habe ihm eine Weile beim Schlafen zugeschaut und ihn dann kurz gestreichelt.» Dürr schaut ein wenig gedankenverloren ins Leere, als er die Geschichte erzählt.

«Er sah mitteleuropäisch aus; es hätte auch mein Sohn sein können, so auf den ersten Blick. Er hat so ausgesehen, wie alle aussehen, die Kleinen. Er lag einfach da, der kleine Mensch.» Dürrs Stimme bricht hier ein wenig. Er schmunzelt und formt seine Hände zu einer Wiege, die er hin und her schaukelt. «Ich wollte ihn nicht unnötig wecken, habe ihn dann noch einmal gestreichelt und bin gegangen.»

Das Pflegepersonal im Unispital, das sich tagein und tagaus um den kleinen Mann kümmerte, gab dem Regierungsrat noch eine Liste mit ihren Namensvorschlägen mit. «Es ging mir darum, ihm einen normalen, aber keinen banalen Namen zu geben. Und durchaus auch einen Namen zu finden, der mir gefällt. Also hier auch eine persönliche Note meinerseits», so Dürr.

Notwendige Distanz

Dürr hat am Ende den passenden Namen für das Findelkind gefunden. Für den zweiten Vornamen hat er den Vorschlag des Personals berücksichtigt. Baschi Dürr sagt rückblickend: «Es war sehr bewegend und gleichzeitig auch sehr speziell, die regierungsrätliche Verantwortung mal ganz anders zu spüren. Es geht nicht um einen politischen Entscheid. Es geht um einen Menschen. Das ist etwas sehr Emotionales.» Damit endet das Erlebnis. Es gibt da keine Bindung oder Verpflichtung mehr. «Ich fühle mich nicht irgendwie verantwortlich. Ich bin kein Ersatzpapi. Kein Götti. Nur ein Exekutivmitglied, das seine Aufgabe erledigt hat.» Ein wenig Wehmut schwingt da doch irgendwie mit in Dürrs Stimme.

Kesb in der Bredouille

Mit Ute Richter und Baschi Dürr hat nun der kleine Knabe bereits zwei Menschen getroffen, die sein Leben nachhaltig geprägt haben, ohne dass er sie wahrscheinlich jemals kennenlernen wird. Eine ebenfalls äusserst wichtige Rolle im Leben des Kindes spielt Patrick Fassbind. Er leitet die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Basel (Kesb). Patrick Fassbind empfängt im Blauen Haus zum Gespräch. Das Haus am Rheinsprung, mächtig und stolz wie es aussieht, hinterlässt bei Fassbind als Sitz der Kesb auch zwiespältige Gefühle. «Es erweckt ein wenig den Eindruck eines übermächtigen Staats. Das ist nicht der Eindruck, den wir Betroffenen vermitteln wollen. Vielmehr bieten wir Hilfe und Unterstützung an.» Doch in Vater Staats Händen, genauer gesagt in denen von Fassbinds Kesb, liegt nun das junge Leben des Basler Findelkindes.

Findelkinder sind heutzutage seltene Fälle. Für Fassbind ist es aber bereits das vierte Findelkind, für das er verantwortlich ist. «Wir hatten während meiner Zeit als Leiter der Kesb in Bern auch drei solcher Fälle. Damals musste ich den Kindern ihren Namen geben. Ich kann Dürrs Situation deshalb sehr gut nachvollziehen und schätze es, dass er sich so viel Zeit dafür genommen hat.» Für die Kesb, die nun den offiziellen Vormund für das Kind stellt, bis sich seine Mutter doch noch zurückmeldet oder es adoptiert wird, sind solche Babyfenster-Fälle immer heikel. Denn gemäss eidgenössischem Verfassungsrecht hat jeder Mensch das Recht, zu wissen, woher er stammt und wer seine Eltern sind.

Schwierige Güterabwägung

«Gemäss Gesetzgebung sind wir bei Findelkindern dazu verpflichtet, herauszufinden, wer seine Eltern sind», sagt Patrick Fassbind. Bei Kindern, die in Babyfenstern abgegeben werden, ist die Rechtslage aber nicht mehr so deutlich: «Wir müssen hier eine Güterabwägung machen. Zwischen dem Anspruch des Kindes, seine Herkunft kennen zu dürfen und dem Interesse der Mutter auf Anonymität. Mit der staatlichen Tolerierung des Babyfensters, das von privaten Organisationen angeboten wird – in Basel ist es die Stiftung «Hilfe für Mutter und Kind» – tolerieren wir de facto die anonyme Abgabe eines Babys.» Deshalb aktiv nach der Mutter zu fahnden wäre für Fassbind widersprüchlich und gegen Treu und Glauben.

«Ich halte Babyfenster für eine notwendige Sache. Somit wird es der Mutter ermöglicht, ihr Kind in einer Notsituation dem Staat anonym und sicher zu übergeben. Eine verzweifelte Mutter könnte auch gefährlichere Entscheidungen treffen. Irgendwelche Kameras zu installieren, um nach der Mutter zu fahnden, würde den Sinn und Zweck eines Babyfensters infrage stellen.»

Ungefähr ein Jahr nach der Abgabe des Kindes hat die Mutter deshalb Zeit, um sich wieder bei der Kesb zu melden und nach ihrem Kind zu verlangen. Währenddessen bleibt der Bub in einer Pflegefamilie, die ihn nach Ablauf eines Jahres adoptieren darf. «Unsere Aufgabe ist es, dem Kind so schnell wie möglich eine Familie zu geben», so Fassbind. Seine ersten Weihnachten wird der Säugling aus dem Bethesda-Spital dieses Jahr wohl bei der Pflegefamilie verbringen. Die nächsten auch, vielleicht. (Basler Zeitung)