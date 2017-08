Das Spannungsfeld Baustelle

Auf den aufgerissenen Flächen vor der Baloise, der KV-Schule oder dem Transa-Laden ist ein einziger Bauarbeiter zu sehen. Es ist 10.40 Uhr. Eben ist er mit einem Lieferwagen vorgefahren und ausgestiegen. Wo sind weitere Bauarbeiter, die den Bau des Boulevards Aeschengraben vorantreiben? Urs Brunold, Leiter Ausführung beim Tiefbauamt, sagt, dass die Bauarbeiter möglicherweise Schächte freilegen würden. Der Projektleiter beim Tiefbauamt, Thomas Grieder, zuckt die Schultern: «Das erstaunt uns jetzt auch. Aber die Leute haben über das Wochenende Belagsarbeiten vorgenommen. Da ist es möglich, dass sie heute kompensieren.» Die Verantwortlichen aus dem Tiefbauamt zeigen Journalisten im Rahmen des Sommerprogramms des Bau- und Verkehrsdepartements die Verkehrsauswirkungen bei Baustellen.

Am Nachmittag gibt Daniel Hofer, Sprecher des Tiefbauamts, die Erklärung zur verwaisten Baustelle. «Heute Morgen wurde beim Aeschengraben mit reduziertem Personal Material auf dem Trottoir weggeschafft, um es für die Instandstellung vorzubereiten.» Einige der Arbeiter würden ihre Überstunden wegen geleisteter Strassenbelagsarbeiten bis in die Nacht am Wochenende abbauen. Hofer: «Die Gelegenheit dafür ist günstig, weil so weniger Maschinen den laufenden Markierungsarbeiten auf der Strasse in die Quere kommen.»

Bonus-Malus-System undenkbar

Fehlende Arbeitskräfte auf Baustellen sind in der Bevölkerung und in Medien immer wieder ein Thema. Und auch seitens der Politik kommt sporadisch wieder die Forderung nach einem sogenannten Bonus-Malus-System auf. Je zügiger eine Baufirma eine Baustelle zu Ende bringt, je höher fällt der Bonus in Geldform aus. Je länger die Baustelle bis zur Fertigstellung dauert, umso weniger Bonus erhält die Firma.

Roger Reinauer, Leiter des Tiefbauamts, sagt, dass ein Bonus-Malus-System nur auf geschlossenen Baustellen funktioniere. Beispielsweise beim Bau von Autobahnen oder Autostrassen, irgendwo auf der grünen Wiese. «In der Stadt hingegen müssen wir verschiedensten Anspruchsgruppen gerecht werden.» So müssten die Anwohner von Baustellen in der Nacht weiterhin schlafen können oder die Müllabfuhr müsse die Bebbisäcke aus den Strassen abtransportieren können. Auch während laufender Baustellen. Reinauer: «Sind die Baufirmen durch ein Bonus-Malus-System getrieben, werden sie auf solche Bedürfnisse keine Rücksicht nehmen. Daher macht es in der Stadt keinen Sinn, ein solches System einzuführen.»

Thema am gestrigen Rundgang war in erster Linie die Verkehrsführung für Umleitungen während der Baustellen, wie sie aktuell auch an der Elisabethenstrasse in Betrieb sind. Auch diese Umleitungen geben immer wieder zu reden. So beklagten sich Anfang Jahr in der BaZ Gewerbetreibende aus der Aeschen-Vorstadt. Wegen der Umleitungen des für die Autos gesperrten Aeschengrabens in Richtung Bahnhof benötigten sie für wenige Hundert Meter eine Dreiviertelstunde. Dies für eine Strecke im Feierabendverkehr mit dem Auto vom Brunngässlein ins Anfos-Parking. Rund um den Aeschengraben war alles verstopft.

Reinauer sind solche Schwierigkeiten bewusst. «Verkehrsbehinderungen während Baustellen lassen sich nicht vermeiden.» Es sei klar, dass die Leute wegen gesperrter Strassen nicht ihre gewohnten Wege gehen könnten und es auch Probleme mit Parkplätzen gebe, die mit Baumaterial belegt seien. Allerdings müsste das Tiefbauamt sämtlichen Anspruchsgruppen gerecht werden, den Fussgängern, die umgeleitet werden müssten, ebenso wie dem öffentlichen Verkehr oder dem Gewerbe und dem Handel. Reinauer: «Wir müssen alle Verkehrsträger berücksichtigen, nicht nur das Auto. Wir bewegen uns daher in einem Spannungsfeld.»

Koordination bei Strassen

Zurzeit ist der Aeschenplatz ein Hot-Spot mit 13 Baustellen. Jene an der Engelgasse ist in der Zwischenzeit fertig, jene an der Elisabethenstrasse läuft aktuell und jene an der Hardstrasse wird erst noch kommen. Diese Massierung findet laut Reinauer statt, weil der Stadtteil auch zur selben Zeit gebaut worden ist und die unterirdischen Leitungen und die Strassen nun auch wieder saniert werden müssten. Bei der Planung der verschiedenen Baustellen wird laut Reinauer koordiniert vorgegangen. Um Umleitungen beispielsweise garantieren zu können, würden die parallel verlaufenden Hardstrasse und die Engelgasse nicht zu derselben Zeit aufgerissen.

Schliesslich zeigen die Verantwortlichen des Tiefbauamtes die Baustelle bei der Elisabethenstrasse zwischen Bankverein und Klosterberg. Dort entsteht in den nächsten Monaten eine neue Kaphaltestelle. Hier klopfen Presslufthämmer, und Bagger reissen den Asphalt auf. Der Verkehr zirkuliert flüssig. Es ist kurz nach 11 Uhr.

