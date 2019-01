«Das Tram wird extrem wichtig bleiben»

Fünf Jahre nach der Referendums-Abstimmung empfehlen Sie erneut das Projekt einer Tramlinie, die entlang dem Erlenmatt-Quartier verläuft. Diese wurde in einer Referendumsabstimmung vom Volk verworfen. Ist das nicht eine Zwängerei Ihrerseits?

Nein, überhaupt nicht, diese beiden Projekte haben gar nichts miteinander zu tun. Das Erlenmatt-Tram wäre an einem ganz anderen Ort durchgegangen, es wäre beim Badischen Bahnhof abgezweigt.

Beim Klybeck-Tram geht es darum, das entstehende dicht bebaute Stadtquartier ans Tramnetz anzuschliessen. Ich gehe davon aus, dass das Element in der politischen Diskussion weitgehend unumstritten sein wird.

Das Erlenmatt-Projekt wäre ja inklusive Umgestaltung des Vorplatzes Badischen Bahnhofs auf rund 75,5 Millionen Franken zu stehen gekommen. Wird das Klybeck-Netz nun günstiger?

Es wird sicher günstiger, als das Erlenmatt-Tram gekommen wäre. Dieses wäre nicht zuletzt so teurer geworden, weil die Strecke teilweise über den Schwarzwald-Autobahntunnel geführt hätte.

Ich glaube, es ist beim Klybeck-Tram auch viel einfacher zu vermitteln, weshalb es nützlich ist, dort ein Tram durchzuführen. Heute sind erst ganz grobe Kostenschätzungen möglich. Aktuell rechnen wir mit rund 50 Millionen Franken.

Das Klybeck-Areal soll ja auch eine S-Bahn-Station bekommen. Ist das Quartier bezüglich ÖV dann nicht überversorgt?

Diese Station steht im Zusammenhang mit dem Herzstück der S-Bahn und ist dementsprechend auf einen längerfristigen Horizont angelegt. Doch von einer Überversorgung kann man überhaupt nicht sprechen.

Das ist ein ganz neuer Stadtteil, der dort entstehen soll, von daher ist es absolut wichtig in Bezug auf die immens vielen neuen Arbeitsplätze, die entstehen, und die rund 10 000 Menschen, die dann dort wohnen sollen.

Nun erscheinen diese Pläne auf dem Papier meist sehr schön und das Parlament macht nach einigen Diskussionen meist mit. Doch das Volk entscheidet so manches überraschende Mal anders. Haben Sie Sorge, dass gegen die Projekte das Referendum ergriffen wird?

Nein, man darf sich vor einer Abstimmung nie fürchten. In der Schweiz ist es so, dass das Volk das letzte Wort hat, und das ist auch sehr gut so. Ich denke, man muss möglichst gut vermitteln, was diese Tramlinien für Nutzen haben. Der nächste Schritt ist die parlamentarische Beratung und darauf freue ich mich.

Viele Basler und auch Auswärtige ärgern sich über die «Grüne Wand». Sie wollen einerseits ausbauen und andererseits die Innenstadt entlasten. Wird Letzteres tatsächlich gelingen?

Die Innenstadt ist in den vergangenen Jahren wesentlich fussgängerfreundlicher geworden. Umso mehr stört natürlich diese unglaubliche rasche Tramfolge vor allem zwischen Aeschenplatz und Claraplatz, das stimmt.

Das wird oft kritisiert, auch im Parlament. Doch mit einem Tram durch den Claragraben und einem weiteren durch den Petersgraben kann man das Stadtzentrum wesentlich entlasten.

Beim Claragraben wie auch beim Petersgraben gibt es viele Wohnhäuser. Glauben Sie nicht, dass von den Anwohnern massiver Widerstand ausgehen wird?

Widerstand oder nicht, das lässt sich noch nicht abschätzen. Es wird sicher Diskussionen geben, das soll es ja auch. Wichtig ist, dass wir den Nutzen vermitteln. Ein Tram vor der Haustür zu haben, kann doch auch durchaus ein Vorteil sein.

Nun ist es jedoch so, dass die Tram-Passagierzahlen in den vergangenen Jahren eher gesunken sind. Spricht das nicht gegen einen solch massiven Ausbau des Tramnetzes?

Ich bin überzeugt, dass mittel- und längerfristig die Passagierzahlen wieder steigen werden. Dies prognostizieren übrigens auch die Nutzerzahlen des Bundes. Diese gehen davon aus, dass die Passagierzahl bis zum Jahr 2040 um 50 Prozent steigen wird.

Wie Sie selber gesagt haben, werden neue Zeiten auf die Gesellschaft zukommen, in denen Drohnen sowie selbstfahrende Autos und Busse einen höheren Stellenwert einnehmen werden. Warum sind Sie trotzdem davon überzeugt, dass die Trams weiterhin an Bedeutung zunehmen?

Das Tram wird extrem wichtig bleiben, da kein anderes Transportmittel auf solch kleinem Raum so viele Personen transportieren kann. Ausserdem ist es schienenbasiert, es kann als gut auf selbstfahrende Weise umgestellt werden. (Basler Zeitung)