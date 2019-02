Das grosse Bauen ennet der Grenze

Nicht nur in Basel wird es enger, auch an der Peripherie in Richtung Nordwesten. Zwischen dem Autobahnzoll nach Frankreich und dem Flughafen EuroAirport beginnt Saint-Louis dieses Jahr mit der Umsetzung seines Entwicklungsplans (Plan local d’urbanisme). Einerseits verfolgt die Gemeinde damit mehrere Bauprojekte, andererseits hat sie sich zum Ziel gesetzt, weiter zu wachsen. Das gilt bezüglich den Einwohnern ebenso wie bezüglich der Zahl der Menschen, die in der Grenzgemeinde arbeiten.

Heute ist Saint-Louis mit knapp 21 000 Einwohnern so gross wie die Basler Vorortgemeinde Riehen und grösser als Münchenstein, Muttenz oder Pratteln. In gut zehn Jahren sollen es dann mindestens 25 000 Personen sein, die in Saint-Louis leben. Damit bei wachsenden Einwohnerzahlen die Wohnungen nicht knapp werden, sind insgesamt 3500 neue Wohnungen geplant – zusätzlich zum Wohnraum, den die Gemeinde in den vergangenen Jahren schon geschaffen hat und der gerne von Grenzgängern gemietet wird.

«Zurzeit befinden sich 1200 neue Liegenschaften im Bau beziehungsweise es läuft ein entsprechender Bewilligungsprozess für diese Projekte», sagt Jean-Marie Zoellé, Bürgermeister von Saint-Louis. So entstehen in den nächsten Monaten im Quartier Concorde 174 Wohnungen, im Quartier Trianon 54 Wohnungen (Rue de Huningue), im Alcazar 63 (Rue de Acacias) und im Quartier Bartholdi 119 neue Wohnungen (Rue de Village-Neuf). Und auf dem Areal des alten Stadions Des Pêcheurs an der Rue de Mulhouse wird an einem Komplex gebaut, der für ein Sportgeschäft, den Laugengebäck-Grossisten Poulaillon und die Fastfood-Kette Burger King entsteht.

Augenmerk auf Lebendigkeit

Saint-Louis weiss, dass es nicht reicht, einfach nur Wohnungen hinzustellen – es braucht auch Einrichtungen für Gewerbe und Hotellerie. Damit die Elsässer Gemeinde ihre Attraktivität für Firmen erhöht, setzt Saint-Louis ganz auf seine Nähe zum Flughafen. Bereits im vergangenen Jahr kündete Alain Girny, Präsident der Agglomeration St-Louis, ein Bauvorhaben der Superlative an: Im Gebiet zwischen dem Flughafen EuroAirport und dem Bahnhof von Saint-Louis wird auf einem Gebiet von rund 170 000 Quadratmetern ein Technopark entstehen, in dem sich Firmen ansiedeln sollen, die entweder mit der Life-Sciences-Branche in Basel oder dem Flughafen in Verbindung stehen; bereits 2020 soll es mit den ersten Bauarbeiten losgehen. Natürlich will Saint-Louis hier von der knappen Platzsituation in Basel profitieren, wo Betriebe kaum mehr Raum finden für ihre Werk- oder Produktionsstätten, und hier ein Angebot schaffen.

Alleine jener Teil des für die Grossüberbauung vorgesehenen Areals, der näher beim Zentrum und beim Bahnhof liegt und «Quartier du Lys» genannt wird, soll um die 1000 Wohnungen erhalten. Dazu kommen noch Büros, Hotels und Gebäude, die von Firmen genutzt werden können. Saint-Louis will nicht nur für Businessleute oder in der Schweiz tätige Wochenaufenthalter attraktiver werden, sondern auch als Wohnort ganz generell und als Standort für kleine Gewerbetreibende.

Schon in diesem Jahr entstehen im Parc du château d’eau und im alten Gebäude der französischen Eisenbahn SNCF zwei Gebäudekomplexe, die für Start-ups und Firmen zur Verfügung stehen sollen. Wichtig sei die Durchmischung, damit ein lebendiges Quartier entsteht, so Girny. Die Verantwortlichen wollen unbedingt vermeiden, dass nach Arbeitsschluss abends die Quartiere wie ausgestorben wirken. Zoellé formuliert es im aktuellen Saint-Louis-Magazin so: die Gemeinde wolle in die Lebensqualität investieren.

«Stadtherz» für Gemeinde

Nicht nur die neu angelegten Strassen stehen im Fokus der Gemeinde – auch jene Avenues und Rues, die sich im Stadtkern befinden, sollen ein sogenanntes Lifting erfahren. Zoellé möchte ein «Stadtherz», in dem es sich gut zusammen leben lässt und das sich auch durch interessante Einkaufsgelegenheiten und Restaurants auszeichnet. In diesem Zusammenhang steht auch der neu geplante überdachte Markt in der Rue Lauly, dieses Projekt soll bereits in diesem Monat realisiert sein.

Auch am Ziel, bis 2050 CO2-neutral zu sein, will die Gemeinde weiter arbeiten. Deshalb stellt Saint-Louis 204 neue Veloständer auf und baut neue Velowege. Weiter ist der Ausbau der «grünen Flotte» geplant, wie Elektrofahrzeuge genannt werden, die von der Gemeinde angeschafft werden. Zoellé spricht auch davon, die Umrüstung auf LED-Leuchten in und an öffentlichen Gebäuden sowie die energetische Renovation von Schulhäusern voranzutreiben.

Umfrage Macht Basel genug, um als Firmensitz attraktiv zu bleiben? Ja

Nein

