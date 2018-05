Das neue Schiff heisst «Rhystärn»

Die Basler Personenschifffahrt AG (BPG) hat nach einem öffentlichen Aufruf in den letzten Monaten 1777 Namensvorschläge aus der Bevölkerung erhalten. Eine Jury hat daraus fünf Namen ausgewählt, von denen letztlich der Name «Rhystärn» das Rennen machte. Auf diesen Namen wurde das Schiff am Mittwochabend in einer feierlichen Zeremonie getauft. Mit einer Flasche Champagner, wie es bei Schiffen üblich ist. Taufpatin war Kathrin Renggli, die Leiterin des Europäischen Jugendchorfestivals. Als Taufgeschenk der Patin hat der Chor der Knabenkantorei den Taufakt mit gesanglichen Grüssen begleitet.

Die vier übrigen Vorschläge aus der Bevölkerung lauteten übrigens: «Rhybligg», «Stadtliebi», «Emilie Louise Frey» und «Basilea». Hätten die BaZ-Leser den Namen aussuchen dürfen, wer es mit klarer Mehrheit der Name «Basilea» geworden. Nur rund 17 Prozent der Teilnehmer einer nichtrepräsentativen Umfrage hätten sich für «Rhystärn» ausgesprochen.

Umfrage Welcher dieser fünf Namen für das Basler Schiff gefällt ihnen am besten? Rhybligg 12.1% Rhystärn 17.4% Stadtliebi 3.8% Emilie Louise Frey 6.1% Basilea 60.7% 1117 Stimmen



Die Bevölkerung kann das 70 Meter lange Schiff erstmals am «Tag der offenen Tür» am 16. Juni 2018 an der Schifflände kennenlernen und besichtigen. Das Schiff bietet Platz für total 600 Personen, 350 Personen im gedeckten Raum und 250 Plätze auf dem Panoramadeck. Gebaut wurde die «Rhystärn» von einer österreichischen Werft in Linz, die einst auch das «Baslerdybli» gebaut hatte. (amu)