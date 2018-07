Der Anfang vom Ende

2100 Aussteller beteiligten sich vor zehn Jahren an der Baselworld. In diesem Jahr waren es gerade noch 650. Doch die Messeleitung beschwichtigte, sprach von Konsolidierung und von Qualität statt Quantität. Vor allem aber verwies die Messe darauf, dass immer noch die «Big Five» der Branche in Basel vertreten seien. Dazu zählen die Swatch Group, Rolex, Patek Philippe, Chopard und die LVMH Watch Division mit Marken wie Hublot, Zenith und Tag Heuer.

Der grösste Aussteller an der Baselworld, die Swatch Group mit Traditionsmarken wie Omega, Tissot, Breguet oder Blancpain, hat jetzt ihren Ausstieg bekannt gegeben. Eine traditionelle Uhrenmesse sei nicht mehr sinnvoll, erklärte Konzernchef Nicolas Hayek in der NZZ am Sonntag und löste damit ein Beben aus.

Ein Nobody in der Uhrenbranche

Und wiederum reagiert die Messeleitung nur mit bedauernden und beschwichtigenden Worten. Wie schon bei der stümperhaften Kommunikation der Halbierung der Ausstellerzahlen, sprechen weder der CEO der MCH Group, René Kamm, noch der Verwaltungsratspräsident Ueli Vischer endlich Klartext. Sie schicken stattdessen den neuen Messeleiter Michel Loris-Melikoff vor, der noch nicht mal einen Monat im Amt ist und der in der Branche als Nobody gilt. Der frühere Präsident der Zürcher Street Parade war auch schon mal wenig erfolgreicher Geschäftsführer der St. Jakobshalle.

Erst vor drei Jahren trat er als Geschäftsführer der MCH Beaulieu Lausanne SA in die MCH Group ein. Loris-Melikoff folgte auf die langjährige Messeleiterin Sylvie Ritter, die sich trotz der sich schon länger abzeichnenden Krise der Baselworld erstaunlich lange halten konnte.

René Kamm, selber ein ausgezeichneter Kenner der Uhren- und Schmuckbranche, scheint der traurigen Entwicklung tatenlos zuzusehen. Im vergangenen Jahr sprachen er und Vischer noch von der schwierigen Wirtschaftslage, die sich eben auch auf das Messegeschäft übertrage. Aber bereits seit dem vergangenen Jahr legen die Exporte der Schweizer Uhrenindustrie wieder markant zu. Die Swatch Group vermeldete erst vor zwei Wochen einen Rekord-Halbjahresumsatz, um jetzt Basel den Laufpass zu geben. Im November hatte sich Nick Hayek noch hinter die Baselworld gestellt, doch offenbar konnte er sich mit der geplanten Neuausrichtung der Messe nicht anfreunden.

Die Baselworld hat mit dieser Neuausrichtung viel zu lange zugewartet. Die Krise spitzt sich seit Jahren zu, ohne dass wesentliche Weichenstellungen vorgenommen worden sind, ausser dass eben weniger Aussteller kommen. Für die kommende Messe werden jetzt einige Änderungen in Aussicht gestellt, doch ein neues Gesamtkonzept der Baselworld soll erst 2020 greifen. Das ist viel, viel zu spät.

Der Ausstieg der Swatch Group markiert den Anfang vom Ende. Eine Umfrage bei wichtigen Ausstellern zeigt, dass auch sie den Abgang vorbereiten. Da in diesem Jahr die Stände nicht abgebaut werden müssen, sondern in der Halle von Herzog & de Meuron eingelagert bleiben dürfen, macht es für die meisten keinen Sinn, nicht noch die kommende Messe abzuwarten. Doch im Hintergrund werden bereits ganz andere Szenerien für den Marketingauftritt nach aussen vorbereitet. Eine Baselworld spielt dabei keine Rolle mehr. Ohne den grössten Schweizer Uhrenhersteller darf sie sich auch nicht länger als Leadermesse der Branche deklarieren.

Steuergelder verschleudert

Unfassbar ist, wie sich die Spitze des Unternehmens und die zuständigen Kontrollorgane verhalten. Da wird eben doch deutlich, dass es sich bei der MCH Group im Grunde um einen Staatsbetrieb handelt, bei dem es keine Rolle spielt, wenn Steuergelder verschleudert werden. Und dass eine 450 Millionen teure Messehalle von Stararchitekten zur Lagerhalle wird, stört in dieser Stadt offenbar auch niemanden.

Aber der Druck auf die Verantwortlichen dürfte schnell wachsen, wenn Basel realisiert, dass sie als Messestadt bald keine grosse Rolle mehr spielt. Im kommenden Jahr wird die Muba verabschiedet, und die Baselworld steuert jetzt ebenfalls auf ein Aus zu. Jahrzehntelang haben sich Stadt und Land hinter die Messe gestellt, Kredite bewilligt und Bauarbeiten mitten in der Stadt erduldet. Weil es eben ihre «Muba» ist, wie das Gesamtunternehmen im Volksmund immer noch bezeichnet wird. Doch die Messeleitung hat sich in den letzten Jahren immer arroganter gezeigt und bei wichtigen Entscheiden das nötige Fingerspitzengefühl vermissen lassen. Die Messe Basel hat sich von Basel entfremdet.

Es ist an der Zeit, dass der CEO René Kamm endlich beweist, dass er nicht nur ein Schönwetterkapitän mit Millionensalär ist, sondern auch in der Lage, das Steuer herumzureissen. Oder dass der Verwaltungsrat endlich zum Schluss kommt, dass es auch personell Zeit für eine Neuausrichtung ist. Auf dem Spiel steht nicht weniger als die Sicherung der verbleibenden Messen wie Swissbau oder Art Basel. Wie schnell auch sie an Bedeutung verlieren können, zeigt das erschreckende Beispiel der Baselworld. (Basler Zeitung)