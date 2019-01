Der Bahnhofplatz bleibt gefährlich

Wer sich nach grossen Würfen gesehnt hat: Voilà, hier sind sie. Die gestern vorgestellten Projekte werden die Tramlandschaft von Basel und Region grundlegend verändern. Doch schon geht ein Aufschrei durch die Reihen. Dieser betrifft den Bahnhofplatz. Hier hat schon so mancher um sein Leben gebangt, wenn er das schützende Bahnhofsgebäude verlassen hat und auf das Tram marschieren wollte. Von rechts drohen 11er- und 10er-Trams, von links kann urplötzlich das 8er-Tram herangerollt kommen.

Die Planer möchten daher in einigen Jahren den 8er vom Kleinbasel her über den Wettsteinplatz und die Elisabethenstrasse direkt zum Bahnhofplatz leiten. Dort würde er auf der Tramstation des 2er-Trams halten, um danach rechts weiterzurollen. Damit müsste er also den Bahnhofplatz nicht mehr kreuzen und der Platz würde sicherer.

So weit, so gut, doch der Haken folgt sogleich. Mit dieser Lösung haben einige Quartiere im Kleinbasel keine direkte Linie mehr zur Innenstadt. Und man könne mit dem «Weil-Express» vom Bahnhof her auf direktestem Weg zur Schnäppchenjagd, sagt SP-Grossrat Jörg Vitelli.

Das dürfte übertrieben sein. Schliesslich wird kaum jemand mit dem Zug angereist kommen, um in Weil einzukaufen. Trotzdem lohnt es sich, ein offenes Ohr für die Kritiken zu haben. Denn die Planer mit Hans-Peter Wessels an der Spitze scheinen ob der grossen Pläne einen wesentlichen Punkt aus den Augen zu verlieren: Beim Unort Bahnhofplatz muss dringend etwas geschehen und nicht erst in einigen Jahren. Denn dieser ist wenn auch nicht eine Todes-, so doch unbestritten eine Schockfalle. Kein gutes Willkommen auch für die Touristen, die sich gleich nach der Ankunft in Basel mit mürrischen Taxi-Chauffeuren und unberechenbaren Trams herumschlagen müssen. Dass auf diesem Platz nun ab März zwar die zwei Jahrzehnte alten Tramgeleise ersetzt werden sollen, jedoch sonst gar nichts geändert wird, ist ein Hohn für diejenigen, die sich regelmässig über diesen Ort ärgern.

So will die Basler Regierung das Tramnetz ausbauen.

Video: Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt

Vor einigen Tagen wurde im Grossen Rat auch eine breit abgestützte Motion eingereicht. Diese fordert, die Bauarbeiten auszusetzen und bis zum Dezember ein Gesamtkonzept zur Entflechtung von Fussgängern und Trams auszuarbeiten.

Da wirkt es von der Regierung reichlich schnöde, dass sie diese als nicht genug dringlich erachtet, um sie mündlich zu beantworten. Denn bis sie schriftlich beantwortet ist, haben die Bauarbeiten schon begonnen. Ein solch politischer Winkelzug ist ein schlechter Auftakt für die Debatte. (Basler Zeitung)