Der Flughafen in der Warteschlange

Es ist ein regelrechter «Shitstorm», der sich dieser Tage in den sozialen Medien über den «EuroAirport Basel Mulhouse» (EAP) ergiesst. «Das ist der wahrscheinlich ineffizienteste Flughafen der zivilisierten Welt», entrüstet sich ein Logistik-Spezialist bei seiner Ankunft am vermeintlichen Basler Vorzeigeflughafen. «Was ist los am EuroAirport? Stehe seit über einer Stunde bei der Passkontrolle, komplettes Chaos!», so der verzweifelte Tweet eines anderen Passagiers. «Diese Wartezeiten sind inakzeptabel!», schreibt ein Tourist über seine Ankunft in Basel. «Dies ist heute Abend die langsamste Passkontrolle, die es in Basel je gegeben hat», ärgert sich eine zornige Reisende. «Glücklicherweise kam auch der Bus, in dem ich jetzt bin, eine halbe Stunde später», twittert sie später auf ihrer Fahrt vom Flughafen in die Stadt.

Die prekären Zustände schlagen sich mittlerweile auch im Ranking des Flughafens nieder. Auf der Website des Kundenmagazins Skytrax erhält der EuroAirport nur noch vier von zehn möglichen Punkten. Die Ankunft wird dort als «eigentlicher Albtraum» bezeichnet. Sie dauere oft länger als der Flug.

Grund sind die sehr langen Passkontrollen. Zwischen einer und anderthalb Stunden steht man mittlerweile Schlange bei der Einreise am EuroAirport – und dies unter prekären Platzverhältnissen. Zur Hauptreisezeit während der Schulferien drängen sich mitunter Hunderte von Passagieren in einem engen, abgenutzten Gang, der schlauchartig auf die Kabinen mit den Beamten der französischen Grenzwacht zuführt. Grellgelbe Poster warnen vor langen Wartezeiten. «Nach diesem Punkt sind keine Toiletten mehr vorhanden», heisst es dort. «Fast Lanes» für ältere und behinderte Menschen sind ebenso wenig zu entdecken, wie die ansonsten übliche Trennung nach Bürgern und Nichtbürgern des Schengenraums.

Überbelastung im Luftraum

Vor allem in den Spitzenmonaten des diesjährigen Rekordsommers wurde es im offenbar kaum klimatisierten Schlauch unerträglich heiss. Vonseiten des Flughafens habe man darum bei der Ankunft Wasser verteilt, so EAP-Mediensprecherin Vivienne Gaskell. Die Verwaltung des EuroAirports sei sich des Problems bewusst. Generell habe es in diesem Sommer eine Überbelastung im europäischen Luftraum gegeben. Am EuroAirport hätten die Streiks französischer Fluglotsen, aber auch Wetterkapriolen zur Beeinträchtigung des Flugplans geführt. Viele Flüge seien wegen Verspätungen gleichzeitig angekommen, was den Betrieb stark beansprucht habe.

Auch der Basler Regierungsrat Christoph Brutschin (SP), der als Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt den Stadtkanton im EAP-Verwaltungsrat vertritt, verweist darauf, dass Wartezeiten in Spitzenzeiten, wenn viele Flugzeuge ankommen, nicht vermeidbar seien.

Problem liegt auf der französischen Seite

Massiv verschärft habe sich das Problem allerdings seit den Terroranschlägen von 2015 in Paris mit über 240 Toten, so Brutschin. Seien Pässe früher nur stichprobenartig kontrolliert worden, geschehe dies heute bei jeder und jedem. Auch Vivienne Gaskell verweist auf den Ausnahmezustand, den Frankreich nach den Terroranschlägen vor dreieinhalb Jahren erklärt habe. Die damals eingeführten Sicherheitsmassnahmen seien mittlerweile Normalzustand. Paris habe damit das Schengen-Regime der freien und unkontrollierten Ein- und Ausreise ausser Kraft gesetzt. Am EuroAirport komme es damit zu systematischen Passkontrollen für alle ankommenden Passagiere, so Gaskell.

Das Problem sei auch, dass es in diesem Sommer am EuroAirport zu einer Unterbesetzung der Passkontrollstellen durch die französische Behörde gekommen sei, obschon im Vergleich zu anderen französischen Flughäfen über 90 Prozent der ankommenden EAP-Passagiere auf Auslandsflügen seien: «Dazu kommt, dass die französische Grenzwacht Personal abgezogen und versetzt hat. Diese Beamten sind bis jetzt nicht ersetzt worden.» Dies sei der Hauptgrund für die langen Warteschlangen, obwohl der EAP jeweils die aktuellen Flugpläne an die französischen Behörden weiterleite und Schweizer Grenzwächter ihre französischen Kollegen unterstützten. Lesegeräte für elektronische Pässe, sogenannte «E-Gates», seien in der Prüfung. Bevor der EuroAirport aber solche Geräte anschaffe, wolle man sehen, wie sich diese an den Flughäfen von Zürich und Paris bewährt hätten.

Schreiben an den Innenminister

Das Problem liegt also nicht vor Ort am EuroAirport, sondern fernab, beim französischen Zentralstaat in Paris. Dort sind aber die Einflussmöglichkeiten der Institutionen und Behörden aus dem Dreiländereck eher beschränkt, wie sich zum Beispiel an den fortgesetzten Querelen rund um das Hochrisiko-AKW Fessenheim zeigt.

«Wir sind auf den Goodwill von Paris angewiesen», betont denn auch Christoph Brutschin. Dennoch haben die Basler Regierung und der EuroAirport schon früher in diesem Jahr je ein Schreiben an den französischen Innenminister verfasst, unterstützt vom Präfekten von Mulhouse. Eine Antwort aus Paris stehe allerdings noch aus, sagt Brutschin.

Die langen Schlangen sind nicht das einzige Problem, das vielen Passagieren sauer aufstösst. «Noch grösser ist der Ärger auf dem Gepäckband, wo ich meinen Koffer unter aufgetürmten anderen Koffern suchen musste», so ein Passagier vor wenigen Tagen im Internet.

Keine Schweizer Mobilfunknetze

Solchen Zuständen sei der EAP im Sommer mit einem Aufgebot zusätzlichen Personals begegnet, so Gaskell. Ausserdem habe die Renovation der Gepäckausgabe bereits begonnen. In deren Verlauf werden auch die antiken Gepäckbänder durch moderne Anlagen ersetzt.

Immer noch ungelöst ist hingegen das Problem der Abschaltung schweizerischer Mobilfunknetze am EAP. Diese geschah, da sich die schweizerischen und die französischen Anbieter nicht hatten einigen können, obwohl der EuroAirport versucht habe, eine Lösung im Sinne des binationalen Geistes zu vermitteln, erklärt Vivienne Gaskell.

Fortschritte macht immerhin die Anbindung des EuroAirports. So ist zusammen mit der BVB die Frequenz der Flughafenbusse erhöht und eine direkte Verbindung eingeführt worden. Bis 2028 soll der Bahnanschluss umgesetzt sein.

Das Chaos am Flughafen bleibt aber vorerst bestehen, vor allem, wenn Paris kein Einsehen hat und die personellen Ressourcen für den EAP nicht schnell aufstockt. (Basler Zeitung)