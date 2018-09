Der Grosse Rat erklärt sich selbst

Der Grosse Rat hat sein erstes «Erklärvideo» realisiert. In einem Fünf-Minuten-Clip zeigt das Basler Parlament anhand des Beispiels «Ladenöffnungszeiten» wie ein Gesetz entsteht.

Ziel des Videos sei es, die kantonale Politik «einfach und anschaulich» zu erklären, heisst es in einer Mitteilung des Grossen Rates. Der Clip richtet sich in erster Linie an Jugendliche und Schüler. Das Video soll künftig für «Staatskunde live!» eingesetzt werden. Das Angebot für Basler Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren «erfreue sich steigender Beliebtheit». In der letzten Augustwoche seien beispielsweise über 200 Lernende des KV Basel zu Gast gewsen. Die politischen Einführungen umfassen auch eine kurze Rathausführung. Als weitere Module sind der klassische Tribünenbesuch während Ratssitzungen und Diskussionsrunden mit Grossratsmitgliedern möglich. Für 2019 hätten sich bereits über 30 Klassen angemeldet.

Das «Erklärvideo» ist auf der Webseite des Grossen Rates und auf Youtube abrufbar. Lehrer können es damit auch im Schulzimmer einsetzen. (amu)