Der Mann mit der Blitzfaust

Der Schweizer Kung-Fu-Meister Guido Kessler hat in Basel eine Demonstration seines Könnens gezeigt: In nur 30 Sekunden hat er mit blosser Hand 100 Ytong-Platten zertrümmert. Mit seiner Aktion an der FitnessEXPO habe der 52-Jährige einen neuen Weltrekord aufgestellt, heisst es in einer Medienmitteilung.

Der Schwyzer hatte vor sieben Jahren bereits einen ähnlichen Rekord geschafft: Damals zerschlug er zweihändig 328 Ytong-Platten in 54 Sekunden.

Der Kämpfer aus dem Kanton Schwyz ist unter anderem wegen seiner beiden Auftritte bei «Wetten, dass...?» bekannt. Seinen ersten grossen Auftritt im deutschsprachigen TV hatte Kessler in Thomas Gottschalks TV-Show, als er mit dem Kung-Fu-Schwert in einer Minute fast 100 Zucchetti zerteilte, ohne die darunterliegenden rohen Eier zu beschädigen. In einer zweiten «Wetten, dass...?»-Show brachte er zudem 200 Ballone innert einer Minute zum Platzen.

Der 52-Jährige hat bereits in diversen Filmproduktionen mitgewirkt, unter anderem als Double von James-Bond-Darsteller Daniel Craig, dem er ähnlich sieht. (amu)