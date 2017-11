Der Neuanfang ist eingeleitet

Stehtische, überzogen mit schwarzem und weissem Stoff, gedämpftes Licht, Apérogebäck aus Blätterteig und ein Kellner, der Orangensaft, Wasser und auf Wunsch auch Kaffee servierte. Die Medienkonferenz am Freitagmorgen zur Wahl des neuen Verwaltungsrats der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) im Museum der Kulturen hatte etwas Feierliches. Gastgeber Hans-Peter Wessels trug zwar keinen Smoking, erschien aber in gelöster Stimmung, die nicht wie so oft in der Vergangenheit aufgesetzt wirkte – sein «Ho ho ho», mit dem er Kritik weglacht und Unwohlsein überspielt, ertönte nur einmal. Die letzte Medieninformation des SP-Regierungsrats zu den BVB hatte in einem nüchternen Besprechungszimmer des Bau- und Verkehrsdepartements an der Dufourstrasse stattgefunden; die vorletzte unter schweren Gewölben im Rathaus. Beiden Anlässen war ein Skandal vorausgegangen. Gestern deutete hingegen alles auf einen Neuanfang hin.

Hinten im Saal, vor einem grossen, weissen Halbrundfester, stand die Hauptattraktion der gestrigen Veranstaltung: Yvonne Hunkeler, flankiert von Hans-Peter Wessels und Kurt Altermatt, der den BVB-Verwaltungsrat seit dem Sommer interimistisch leitet. Sie wird ab 1. Januar 2018 neue Präsidentin des Betriebs. Wessels sagte: «Wir sind glücklich, dass wir sie gewinnen konnten. Sie ist eine ausgewiesene Fachperson in Verkehrsfragen.» Sie nickte selbstbewusst. Zu Kurt Altermatt, der etwas abseits stand und zu seiner neuen Chefin hinaufschaute, sagte Wessels: «Wir sind froh, dass er uns erhalten bleibt.» Er dankte lächelnd. Die Hierarchien waren somit geklärt.

Von Headhunter vorgeschlagen

Yvonne Hunkeler lebt mit ihrem Partner im Kanton Luzern, ist 50 Jahre alt, Betriebswirtschafterin und selbstständige Unternehmensberaterin. Als Verwaltungsratspräsidentin der Verkehrsbetriebe Luzern und Mitglied des Verwaltungsrates bei den Berner Oberland-Bahnen verfügt sie bereits über Erfahrungen in öffentlichen Transportunternehmen. In ihrem Kanton ist sie auch politisch tätig; sie sitzt für die CVP im Kantonsrat.

Ein Headhunter, den sie persönlich kennt, hat Hunkeler für das Amt vorgeschlagen. Sie wurde am Dienstag vom Gesamtregierungsrat gewählt. Laut Wessels diskussionslos. Eine Kandidatur aus Basel habe sich nicht aufgedrängt. Sie wird das Präsidium in einem 30-Prozent-Pensum für ein Honorar von rund 60'000 Franken jährlich bestreiten.

Die BVB wurden in den letzten Monaten und Jahren von negativen Schlagzeilen erschüttert. Unzufriedene Mitarbeiter trugen ihren Unmut an die Öffentlichkeit. Unter Druck verliessen die beiden letzten Verwaltungsratspräsidenten Martin Gudenrath und im Sommer Paul Blumenthal den Betrieb. Auf Yvonne Hunkeler warten grosse Aufgaben; es dürften vor allem Aufräumungsarbeiten sein. Sie wirkt entschlossen – ihre aufrechte Körperhaltung mit leicht ausgestellten Beinen und verschränkten Händen deutet zumindest darauf hin. Ebenso das erklärte Ziel, einen öffentlichen Verkehr zu bieten, «wie er von Kunden erwartet werden kann».

Mirjam Ballmer scheidet aus

Für Hans-Peter Wessels könnte die Neubesetzung der BVB-Spitze mit einer unverbrauchten, in Basel-Stadt politisch unabhängigen Person zu einem Befreiungsschlag werden. Er trägt als oberster Verkehrs-Chef die Verantwortung über das Unternehmen und stand nach Affären wie der BVB-Million immer wieder in der Kritik. Zweimal schaltete sich die Geschäftsprüfungskommision des Grossen Rates ein, zeigte ihm seine Verfehlungen auf, gab ihm Tipps. Er gelobte Besserung, fuhr aber fort wie bisher.

Neben Kurt Altermatt wurde auch die Basler Rechtsprofessorin Daniela Thurnherr als Verwaltungsrätin bestätigt. Neu gehören dem Gremium der Ökonomieprofessor Widar von Arx und die Juristin Sibylle Oser an. Nadine Gautschi (FDP) sowie die frühere Grünen-Grossrätin Mirjam Ballmer scheiden hingegen aus. Insbesondere letzteren Abgang bedaure er sehr, sagte Wessels. Als Personalvertreter wurde Tramführer Manfred Gloor gewählt.

Die Reise beginnt.

