Der Staat auf dem Smartphone

Tagesparkkarten per SMS bestellen, öffentliche Räume online reservieren oder die Formalitäten eines Wohnortwechsels per Mausklick erledigen – dies sind konkrete Beispiele für Dienstleistungen, die öffentliche Verwaltungen in der Schweiz zunehmend anbieten. Der Staat hat erkannt, dass sich seine Bürger vermehrt in der digitalen Welt bewegen und passt den Service Public den Trends des 21. Jahrhunderts an.

Der Bürger, der schliesslich Kunde ist, soll komfortabel seine Amtsgeschäfte erledigen können, darum geht es den Behörden. Das Smartphone macht das mühsame Anstehen am Schalter überflüssig. Zudem verspricht sich der Staat von der Digitalisierung eine Möglichkeit, Verwaltungsabläufe zu straffen und dabei Kosten zu sparen.

Auch die beiden Basel und ihre Gemeinden sind auf diesen Zug aufgesprungen. Stadt und Land treiben die Digitalisierung voran, wobei Basel stärker aufs Gas drückt und gegenüber Liestal einen Vorsprung hat.

Gemeinden führen neue Tools ein

Im Baselbiet betreiben die Kantonsverwaltung sowie die Gemeinden zwar schon seit einiger Zeit Online-Schalter, doch beschränken sich diese meistens auf eine Download-Funktion für wichtige Dokumente. Ausnahmen sind die Homepage des Kantons und die Webportale der grösseren Gemeinden, wo das Angebot an digitalen Dienstleistungen grösser ist. Beim Kanton kann man beispielsweise seinen Heimatschein online bestellen, eine Adressänderung bei der Motorfahrzeugkontrolle eingeben oder Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen beantragen.

Die grösseren Baselbieter Gemeinden beschreiten im Rahmen ihrer Möglichkeiten neue digitale Wege. So hat etwa Münchenstein kürzlich das eingangs erwähnte SMS-System für Tagesparkkarten eingeführt. Die Gemeinde verschickt zudem digitale Newsletter, in denen sie ihre Einwohner über bevorstehende Veranstaltungen oder Entsorgungstermine informiert. Man wolle die neuen technischen Möglichkeiten nutzen, um die Bürger aktiver zu informieren, sagt Münchensteins Gemeindepräsident Giorgio Lüthi (CVP). «Umstrittene Projekte wie beispielsweise Zonenpläne haben gezeigt, dass es eine transparente und breite Kommunikation seitens der Gemeinde braucht.»

Baselland will digitaler werden

Die Digitalisierung biete eine Chance, die Bürger schneller und einfacher zu erreichen, sagt Lüthi. Er betont jedoch, dass man auch an Leute denken müsse, die keinen Zugang zu den neuen Tools hätten. «Insbesondere die ältere Generation bekundet Mühe damit, die neue Technik zu adaptieren. Für diese Menschen muss die Verwaltung nach wie vor mit persönlich zugänglichen Schaltern arbeiten», sagt Lüthi. Dennoch: Der Trend gehe klar in Richtung des sogenannten «E-Government», der papierlosen und schalterlosen Kommunikation zwischen Verwaltung und Bevölkerung.

Dies sieht auch der Reinacher Gemeindepräsident Melchior Buchs (FDP) so: «Wir sind in dieser Angelegenheit in Reinach noch nicht so weit, wie wir es gerne wären. Aber wir machen uns laufend Gedanken darüber.» Buchs gibt zu bedenken, dass ein Alleingang nicht sinnvoll sei: «Es braucht eine enge Koordination mit anderen Gemeinden und dem Kanton.»

Dieser Tatsache ist sich auch der Verband Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) bewusst. Im Frühjahr hat er darum zusammen mit dem Kanton das «IT-Forum Kanton-Gemeinden» aufgegleist. Im Rahmen dieses Projektes wollen die öffentlichen Verwaltungen von Kanton und Gemeinden ihre IT-Aktivitäten koordinieren und dabei unnötige und teure Doppelspurigkeiten vermeiden. In der kantonalen Verwaltung fehlte zudem bis anhin eine übergeordnete Digitalisierungsstrategie. Dies soll sich nun ändern: Im März hat die Regierung eine entsprechende Vorlage an den Landrat überwiesen. Zurzeit beraten die Mitglieder der Finanzkommission das Papier.

Die Stossrichtung ist klar: Die Regierung möchte, dass die Behördengänge von Unternehmen und Privatpersonen künftig vermehrt papierlos über das Internet abgewickelt werden können. Zu diesem Zweck möchte sie unter anderem ein digitales Bürger- und Unternehmenskonto einführen.

Die erste Umsetzungsetappe dieses Programms soll bis 2022 abgeschlossen sein. Dafür rechnet die Regierung mit Kosten von 7,6 Millionen Franken.

Kein fixer Arbeitsplatz mehr

Bei einem der umstrittensten Themen des digitalen Staates, dem sogenannten «E-Voting» – also dem Wählen und Abstimmen per Mausklick –, gibt sich der Kanton Baselland noch vorsichtig abwartend. Momentan befinde sich eine Studie zum weiteren Vorgehen in Bearbeitung, teilt René Kilcher, Leiter Zentrale Informatik bei der Baselbieter Finanz- und Kirchendirektion (FKD), auf Anfrage der BaZ mit. Die Studie sollte bis Ende Jahr abgeschlossen sein, so Kilcher. Im Stadtkanton ist man in Sachen «E-Voting» bereits weiter: Dort können Auslandschweizer und Menschen mit einer Behinderung schon seit einigen Jahren elektronisch abstimmen. Überhaupt ist Basel bei der Digitalisierung viel weiter als Liestal: Eine E-Government-Strategie, wie sie in Baselland momentan beraten wird, gibt es am Rheinknie bereits seit 2014.

Heute gibt es in Basel über 350 online abrufbare Dienstleistungen. Auch ein E-Konto für Bürger und Unternehmen haben die Basler bereits 2017 aufgegleist. Und Anfang Juli gab der Regierungsrat bekannt, dass sämtliche Kantonsangestellte bis 2021 einen digitalen Arbeitsplatz erhalten sollen, mit dem sie ihre Aufgaben unabhängig von Zeit und Ort erfüllen können. Das schliesst Heimarbeit ebenso ein wie das Arbeiten von unterwegs.

Bedenken wegen Datenschutz

Im interkantonalen Vergleich nimmt Basel-Stadt damit eine Vorreiterrolle ein. Nimmt man jedoch eine globale Perspektive ein, wird klar, dass die Schweiz in Sachen Digitalisierung noch in den Kinderschuhen steckt. Die UNO listet die Schweiz in ihrem weltweiten «E-Government-Index» gerade mal auf Platz 28. Damit bleibt die Eidgenossenschaft hinter ihren Nachbarländern Frankreich, Deutschland, Österreich und Italien zurück. Auch vergleichbare Länder wie Schweden oder Dänemark schwingen obenaus. Globaler Spitzenreiter in der digitalen Transformation ist Grossbritannien.

Während die Politik die Digitalisierung vorantreibt, warnen die Datenschützer vor den Sicherheitsrisiken. Der Datenschutz werde bei der öffentlichen Verwaltung teilweise stark vernachlässigt, warnte die Konferenz der Schweizerischen Datenschutzbeauftragen (Privatim) unlängst. Deren Präsident, der Datenschutzbeauftragte des Kantons Basel-Stadt, Beat Rudin, präzisiert: «Heute können die Datenschützer in den meisten Kantonen keine wirksamen Kontrollen durchführen, da ihnen die Mittel und oft auch das Know-how dazu fehlen.» Privatim sei nicht grundsätzlich gegen die Digitalisierung, sagt Rudin. Aber: «Die Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein. Es muss sowohl ein Kundenbedürfnis als auch ein effektiver Mehrwert vorhanden sein und die Grundrechte der Betroffenen müssen gewährleistet bleiben.»

Der Datenschützer betont darüber hinaus, dass es keine gläsernen Bürger geben dürfe: «Amtsstellen dürfen nur auf diejenigen Daten Zugriff haben, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben brauchen. Auch in der digitalen Verwaltung darf nicht jeder über jeden Bürger alles wissen. Das wäre fatal und eine Grundrechtsverletzung.» Rudin glaubt auch nicht an einen angeblichen Aufholbedarf der Schweiz: «Bei uns funktioniert vieles in der Verwaltung auch ohne Digitalisierung sehr gut. Da müssen wir keinen Rückstand aufholen.»

(Basler Zeitung)