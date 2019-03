Der böse Bann der Basilisken

Einer steht am Steinenring und schaut grimmig drein. Ein anderer lehrt an der Bruderholzallee Passanten das Fürchten. Ein Dritter beobachtet an der Feldbergstrasse den Verkehr. Sie stehen überall in der Stadt, die krallentragenden, furchteinflössenden Basilisken, und bewachen ihre Brunnen: an der Verzweigung Gerbergasse/Rüdengasse, am Oberen Rheinweg, in den Langen Erlen, am Wiesenplatz.

Der älteste Basilisk hält seine Wacht seit 1896 am Totentanz, der jüngste steht seit 2016 im Benkenpark. Sie trotzen Wind und Wetter, sie scheinen unverwüstlich und unsterblich.

Aber sie sind es nicht. An ihren Körpern, gefertigt aus Gusseisen – genauer: aus Bronzeguss, Grauguss und Rotguss –, nagt der Zahn der Zeit. Rost frisst die Brunnen auf. Vandalen lassen an ihnen ihre Wut aus. Hunde pinkeln sie an. Unachtsame Automobilisten fahren sie zu Schrott. Die Industriellen Werke Basel (IWB) müssen jedenfalls immer mal wieder einen Basiliskenbrunnen ersetzen.

Produktion in Aarau

Wie dem Basler Kantonsblatt zu entnehmen ist, haben die IWB deshalb in einem Submissionsverfahren einen Auftrag zur Herstellung von zwanzig Basiliskenbrunnen im Wert von einer halben Million Franken ausgeschrieben. Kürzlich gaben sie der Glockengiesserei Rüetschi AG in Aarau den Zuschlag. Bis Ende dieses Jahres werden die Aargauer dem Kanton Basel-Stadt die ersten zehn nagelneuen Brunnen liefern, die pro Stück den stolzen Preis von 25 000 Franken kosten.

Die Sissacher Metallgiesserei Georg Fischer, welche die Brunnen in der Vergangenheit produziert hatte, kommt nicht mehr zum Zug. Es habe sich «der Anbieter durchgesetzt, der hinsichtlich der definierten Kriterien das beste Angebot eingereicht» habe, schreiben die Industriellen Werke Base auf Anfrage der Basler Zeitung.

Giftiger Atem

Ein halbes Dutzend Mitarbeiter kümmert sich bei den IWB um die Pflege und Instandhaltung der insgesamt 31 Basiliskenbrunnen (und der anderen 187 öffentlichen Brunnen der Stadt). Zu Tode gekommen ist dabei noch keiner. Dabei sind Basilisken, glaubt man der Mythologie, zwar kleine Drachenwesen, aber grosse Ungeheuer. Das liebliche Plätschern des Trinkwassers, das unaufhörlich aus ihrem scharfen Schnabel strömt, täuscht über die Bösartigkeit ihres Wesens hinweg. Laut der Mythologie kann der Basilisk durch seinen Blick nicht nur das härteste Gestein zum Bersten bringen, sondern mit seinem giftigen Atem auch Menschen umbringen. Wo der Basilisk hintritt, verdorrt das Gras und Pflanzen verwelken.

Die dämonischen Wesen sind eine Basler Erfindung. 1884 entwarf ein gewisser Wilhelm Bubeck, Direktor der Gewerbeschule, anlässlich eines Wettbewerbs den ersten Basiliskenbrunnen. Aufgrund seiner Skizzen gossen die Roll’schen Eisenwerke dann die ersten 50 Exemplare. Die Basiliskenbrunnen sind nicht nur in Basel, sondern auch in der übrigen Schweiz, in Europa und sogar in China beliebt. Laut den IWB stehen derzeit 15 Exemplare als Leihgabe oder permanentes Geschenk unter anderem in Zürich und Zermatt, in Mulhouse, Wien, Moskau, Jerusalem, Kunming und Shanghai.

Laut der Sage gibt es übrigens nur ein Mittel, den bösen Bann des Basilisken zu brechen: Man muss ihm einen Spiegel vorhalten, damit er sich selber erblickt. Dann fällt er tot um. Kein Problem für die IWB: Sie haben bald wieder genügend Ersatzbrunnen in ihren Lagern. (Basler Zeitung)