Der grüne Affront

Eigentlich schien für die kantonalen Abstimmungen am Sonntag bereits alles klar: Die Basler Links-Parteien empfehlen viermal ein Ja für die Wohninitiativen, die bürgerlichen viermal das Gegenteil. Doch ausgerechnet die Grünen, Bündnispartner der BastA! und aus deren Reihen die vier Initiativen ursprünglich stammen, stellen sich quer. An ihrer Mitgliederversammlung beschlossen sie nur zweimal die Ja-Parole, die Wohnschutz-Initiative gegen sogenannte Luxussanierungen und die Initiative für bezahlbare Mietschlichtungsverfahren verwarfen sie.

Starker Gegner der Wohnschutz-Initiative ist Grossrat und Grünen-Urgestein Jürg Stöcklin: Die Umsetzung der Initiative würde eine verschärfte Abbruch- und Umbaugesetzgebung erfordern, «was die Attraktivität von Investitionen in den Wohnungsbau vermindert», schreibt der Biologe im Parteiblatt. Und Investition ist notwendig. In ihrem eigenen Wohnpapier setzten sich die Grünen nämlich das Ziel, dass bis 2035 jährlich 1000 neue Wohnungen im Stadtkanton gebaut werden.

Private müssen es richten

«Um so viel Wohnraum schaffen zu können, braucht es – grob geschätzt –eine halbe Milliarde Franken Investitionen jährlich. Investitionen in dieser Höhe kann die öffentliche Hand nicht allein tragen, es braucht dazu auch nicht-staatliche Investoren», sagt Stöcklin. Die Wohnschutz-Initiative würde jedoch private Investitionen in den Wohnungsbau und Sanierungen weniger attraktiv machen, was aus Stadtentwicklungs- und ökologischer Sicht nicht erwünscht sei. So weit Stöcklins Haltung zur Wohnschutz-Initiative.

Doch auch die Initiative für bezahlbare Mietschlichtungsverfahren fand bei den Grünen keine Mehrheit. Auch die Initiative für bezahlbare Mietschlichtungsverfahren fiel bei den Grünen durch. Partei-Präsident Harald Friedl schreibt im Parteibulletin Grünwärts: «Die Initiative verlangt, dass in gerichtlichen Mietverfahren keine Parteientschädigungen von den Gerichten zugesprochen werden.» Dies würde zwar den Gang ans Gericht vereinfachen, aber langfristig die kostenlose Mietschlichtungsstelle obsolet machen.

Parteiinternes Zerwürfnis

Die Opposition von der Grünen-Parteispitze kommt bei der SP und der BastA! gar nicht gut an. «Private Investoren» gelten dort als Reizbegriff. «Sie können das Sticheln nicht lassen, ärgert man sich bei den Basler Sozialdemokraten», schreibt die TagesWoche. Bei der BastA! sieht man die Parolenfassung der Grünen als Dolchstoss und bei der SP als mühsame Renitenz.

Doch nicht nur bei den Verbündeten sorgt die Parolenfassung für rote Köpfe. Grossrat Michael Wüthrich (Grüne) beispielsweise ist starker Befürworter aller vier Anliegen. Er habe den Parteientscheid nicht verstanden und befürchte deshalb eine «nachhaltige Verstimmung» unter den Basler Linken. Ein weiteres Parteimitglied war an der Mitgliederversammlung geistesgegenwärtig genug, um zu erkennen, dass es ein massiver Affront gegenüber der SP und der BastA! gewesen wäre, wenn ein Nein empfohlen worden wäre. Deshalb einigten sich die Mitglieder auf eine Stimmfreigabe. Ein Entscheid aus politischem Kalkül, um die anderen Linken nicht noch wütender zu machen? «Das könnte bei einzelnen Parteimitgliedern eine Rolle gespielt haben», sagt Friedl.

Doch der Schaden war angerichtet. Die bürgerlichen Gegner nutzten die Aussagen der Grünen in ihren Flyern, um gegen die Initiativen Stimmung zu machen. Einige stören sich deshalb an den Aussagen von Stöcklin: «Es kann nicht sein, dass er die Entscheidungen, die an einer internen Versammlung beschlossen werden, öffentlich macht und behauptet, dass wir die Initiativen ablehnen würden. Wir haben das Nein letztlich in eine Stimmfreigabe umgewandelt», sagt ein Mitglied.

Die Haltung der Grünen dürfte für ihre zukünftige Wohnpolitik bezeichnend sein. Damit ihr Ziel – die Verwirklichung von 1000 Wohnungen jährlich – auch erreicht werden kann, versuchen sie private Investoren möglichst nicht zu vergrämen. Das eigene Wohnpapier scheint bei ihnen vor den Ideen der politischen Partner Priorität zu haben. (Basler Zeitung)