Deutsche Krawall-Äffchen erhalten Asyl in Basel

Eine neunköpfige Gruppe von Totenkopfäffchen weilt zurzeit vorübergehend im Basler Zolli. Das Männchen und die acht Weibchen befinden sich auf der Durchreise in einen anderen Zolli. Sie stammen aus dem Tiergarten Nürnberg und leben jetzt im Gehege neben der Basler Totenkopfäffchen-Gruppe im Affenhaus.

Die kleinen gelben Äffchen –auch Saimiri genannt - haben sich seit ihrer Ankunft im Dezember gut eingelebt. Grund für den Umzug ist ein Streit. Die neunköpfige Äffchen-Gruppe hatte sich unerwartet von ihrer Gruppe «abgespalten» und vertrug sich fortan nicht mehr mit den anderen. Normalerweise findet das Europäische Zuchtprogramm (EEP) problemlos einen Platz, um die abgelöste Gruppe unterzubringen. Da die Vorbereitungen für einen Transport nach Taiwan länger dauern als innerhalb Europas, wurde für die Tiere aus Nürnberg ein passendes Winterquartier als Zwischenlösung gesucht und im Basler Zolli gefunden. Die Totenkopfäffchen haben nun eine eigene Innen- und Aussenanlagen zur Verfügung, bis sie im Frühling oder Sommer dieses Jahres nach Taiwan reisen.

Wenn Trennung die einzige Lösung ist

Dass sich Totenkopfäffchen-Gruppen spalten ist an sich nichts Aussergewöhnliches. Diese Affenart bildet getrennte Weibchen- und Männchen-Gruppen aus. Die Weibchen sind im Gegensatz zu den Männchen alle miteinander verwandt und gehen genetisch alle auf eine «Stamm-Mutter» zurück. Wächst die Weibchen-Gruppe an, spaltet sich manchmal eine Untergruppe ab. Dies ist mit Streit verbunden und die Tiere müssen getrennt werden.

Totenkopfäffchen kommen im südamerikanischen Regenwald von Bolivien über das obere Amazonasbecken bis nach Peru vor. Sie leben in Gemeinschaften von zwölf bis über hundert Tieren, in denen die in Untergruppen organisierten Weibchen den sozialen Kern bilden. Die Männchen-Gruppen leben eher in deren Peripherie.

Seit 2014 koordiniert der Basler Zolli das Erhaltungszucht-Programm (EEP) der Schwarzköpfigen Totenkopfäffchen. In diesem Programm sind rund 800 Tiere aus Europa und Australien/Neuseeland aufgeführt. Der Basler Zolli übernimmt damit die Aufgabe, die Zolli-Population genetisch gesund zu halten. (ms)