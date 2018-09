Die Arbeitslosenquote bleibt stabil

Die Zahl der registrierten Arbeitslosen hat im vergangenen Monat in Basel-Stadt um sieben auf 3194 Personen leicht abgenommen. In Baselland sank sie im August um 21 auf 2984 Arbeitslose, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum August 2017 wurde in Basel-Stadt ein Rückgang von 432 Personen verzeichnet, die ohne Arbeit waren. Im Baselbiet resultierte im Jahresvergleich ein Minus von 1186 Personen.

Eine Abnahme gab es im August gegenüber dem Juli auch bei den registrierten Stellensuchenden: In Basel-Stadt sank deren Zahl um 39 auf 4939 Personen, in Baselland um 59 auf 5414 Personen. Das Angebot an gemeldeten offen Stellen stieg im August in Basel-Stadt gegenüber dem Vormonat um 285 auf 998 und in Baselland um 35 auf 776.

Landesweit blieb die Quote der Arbeitslosigkeit auf dem Zehnjahrestief von 2,4 Prozent. (ens/sda)