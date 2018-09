Die Basler Freisinnigen im Aktivismuswahn

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich auf bevorstehende Wahlen vorbereiten kann. Man kann sich wie die SP auf seinem Erfolg ausruhen – nach dem Selbstläufer-Prinzip. Sich à la SVP mit Skandalgeschichten intern zerfleischen oder, so tun es die Grünen, mit einem aufreibenden Konkurrenzkampf für Streit innerhalb der Partei sorgen. Man kann aber auch einfach zuwarten, beobachten und im richtigen Moment mit den richtigen Kandidaten zuschlagen: die Strategie der LDP.

Die Basler Freisinnigen gehen hingegen nach dem Motto «mehr ist mehr» vor und tun seit Monaten alles Erdenkliche, um aufzufallen. Als hinge vom Ausgang der nationalen Wahlen im Herbst 2019 ihre Zukunft ab, ihre bürgerliche Existenzberechtigung.

Angeführt vom Parteipräsidenten Luca Urgese und dessen umtriebigem Vize Daniel Seiler schrecken sie vor nichts zurück, nicht einmal vor Drogen. Über ihr neues Parteiprogramm, in dem sie für die totale Legalisierung aller Substanzen werben, sprach die ganze Schweiz.

Thomas Kessler, ehemaliger Stadtentwickler, Drogenbeauftragter und Delegierter für Migration in Basel, ist bei diesem Thema treibende Kraft. Ihn holte die FDP vor einem Jahr in die Partei, mit der Absicht, ihn als Spitzenkandidaten für die nächsten Nationalratswahlen zu gewinnen. Der bekannte Ex-Chefbeamte sollte als Publikumsmagnet wirken und die Aufmerksamkeit der Medien auf sich ziehen.

Beides gelang: Die FDP-Anlässe waren selten so gut besucht und über eine mögliche Kandidatur Kesslers berichtete zwar nicht die ganze Schweiz, aber ein grosser Teil davon. In der Zwischenzeit ist Thomas Kessler offiziell der Partei beigetreten. Ob er tatsächlich kandidieren wird, lässt er allerdings offen – Koketterie einer Diva.

Da es mit Thomas Kessler so gut geklappt hat, dachten die Freisinnigen, es könnte sich vielleicht lohnen, im VIP-Becken nach weiteren Nationalratskandidaten zu fischen. Sie klopften bei der BaZ-Kolumnistin und Bloggerin Tamara Wernli an, die jedoch dankend ablehnte und sie auf später vertröstete.

Mehr Volksnähe

Der Basler FDP gehen die Ideen aber nicht aus. Ihre jüngste Trouvaille: ein Talk mit Baschi Dürr im Gellert. Der Justiz- und Sicherheitsdirektor, der schon als Schulbub von einer Politikerkarriere schwärmte, so heisst es in der Einladung zum Anlass, stellt sich am 18. Oktober den Fragen des Publikums. Wer ist er wirklich? Wie erlebte er seine Zeit im Gellert? Und was ist ihm persönlich wichtig?

Was die Absicht hinter diesem offenen Gespräch sein soll, ist unklar. Schielt der FDP-Regierungsrat nach Bern? Immerhin wurden ihm auch schon Bundesratsambitionen nachgesagt. Vermutlich aber will er nur sein angeschlagenes Image aufpolieren. Es sind Fragen, die man Baschi Dürr an diesem Abend mit Sicherheit stellen darf. Auf die Antworten darf man gespannt sein.

Der Talk könnte aber auch der simple Versuch der Basler Freisinnigen sein, Volksnähe zu signalisieren und damit die bisherigen Wähler bei der Stange zu halten und möglicherweise neue dazuzugewinnen. Ob sich der Aktivismus am Ende auszahlen wird, ist schwierig zu sagen. Unabhängig von den Inhalten ihrer Themen und der Art und Weise, wie sie diese präsentiert, hat die Partei aber wenigstens versucht, ihren von den Medien immer wieder herbeigeschriebenen politischen Tod aufzuhalten.

