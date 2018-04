«Die Basler wollen sich spüren»

Heute werden die Basler mit einem Grossaufgebot die Stadt des Erzrivalen einnehmen. Der offizielle Empfang der Basler Regierung inklusive Gefolgschaft im Zürcher Hauptbahnhof um 16 Uhr bildet den Auftakt für das grosse Sechseläuten-Fest. Basel-Stadt als Gastkanton hat sich sehr vieles vorgenommen (die BaZ berichtete). Der Auftritt an der Limmat bietet Gelegenheit, wieder einmal das spezielle Verhältnis zwischen den beiden Städten zu ergründen.

Bestens befähigt zu einer solchen psychoanalytischen Begutachtung ist Filippo Leutenegger. Der ehemalige «Arena»-Moderator, inzwischen 65 Jahre jung, hat seinen Lebensmittelpunkt in Zürich und ist als freisinniger Stadtrat (zuständig für Tiefbau und Entsorgung) Teil der unlängst neu bestellten Regierung – mit brutalem Minderheitenstatus. Von den neun Exekutivmitgliedern sind sechs links. Für die Basler Bürgerlichen ein Wermutstropfen: Es gibt tatsächlich Orte, wo die rot-grüne Macht noch furchterregender ist.

Von 2011 bis 2014 war Leutenegger als Verwaltungsratspräsident der BaZ tätig. In dieser Zeit lernte er Basel und seine Eigenheiten intensiv kennen.

BaZ: Einleitend möchte ich Ihnen gerne folgende Begebenheit schildern, die sich unlängst an einem Familienfest zugetragen hat. Mein Cousin erzählte, er wohne nun in Zürich, weshalb er bedauerlicherweise am Auto ein ZH-Nummernschild habe anbringen müssen. Auf diese Aussage hin äusserten mehrere Verwandte ernst gemeinte Betroffenheits-Bekundungen. Was löst es bei Ihnen aus, wenn Sie als Zürcher so etwas zu hören bekommen?

Das ist für mich absolut nachvollziehbar. Ich kenne Basel und sein Einheitsdenken ja ein wenig. Die Identifikation gegenüber Zürich ist immer da. Man sieht es beispielsweise an der Fasnacht bei den Schnitzelbänken oder noch viel stärker beim Fussball. Wenn jemand in Basel wohnt und sich nicht für den FCB interessiert, dann ist er einfach out. Man kann sich dieses Phänomen als Auswärtiger gar nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Ich erinnere mich noch gut, wie ich in meiner Zeit als Verwaltungsratspräsident und Verleger der BaZ das Abschneiden des FCB anfänglich nicht allzu genau verfolgt habe.

Sie mussten lernen, dass dies nicht angeht?

Und wie! Ein absolutes No-Go. Basel ist einfach eine Fussballstadt. In Zürich haben wir mit dem FCZ und GC zwei Klubs, worüber nicht alle glücklich sind, auch wenn diese Konstellation für Wettbewerb sorgt. Dass wir kein Stadion haben, ist zudem ein grosser Makel. Was Zürich im Fussballbereich im Vergleich zu den Baslern aufführt, ist eher peinlich.

Können Sie sich als Zürcher eine solch selbstkritische Aussage leisten oder gibt das in Ihren Reihen Ärger?

Nein, nein. Kein Problem. Aber es ist mir klar, dass dieselbe Äusserung umgekehrt unmöglich wäre. Ich kenne ja die Basler etwas.

Sie haben das Einheitsdenken und die Abgrenzung gegen Zürich und die Zürcher angesprochen. Wäre es für einen Zürcher auch ein Gesprächsthema unter Verwandten wert, wenn er neu mit einem BS-Nummernschild herumfahren würde?

Natürlich nicht. Es sind allerdings nicht nur die Basler, die eine solch typische Haltung gegenüber Zürich einnehmen. Da kommen mir mehrere andere Deutschschweizer Städte und die Romands in den Sinn. Die Winterthurer reflektieren auch sehr stark Richtung Limmat – während den Zürchern die Winterthurer Befindlichkeiten eher egal sind.

Diese gelebte Rivalität ist also eine einseitige?

Ja. Ich beobachte in Basel eine bemerkenswerte Selbstreflexion. Die Stadt ist kompakter, man kennt sich. Die Basler sind sehr offene Menschen, sie selbst betrachten sich ja als ausserordentlich weltoffen. Das stimmt solange, bis man sich in ihre Angelegenheiten einmischt. Dann werden sie bissig, und dann bekommt man den Auswärtigen-Status rasch zu spüren. Den Baslern muss man nicht mit guten Ratschlägen kommen. Zürich ist da mehr ein Schmelztiegel. Es spielt viel weniger eine Rolle, woher jemand kommt.

Alt-Bundesrat Christoph Blocher sagte einmal auf Telebasel: Wenn Sie in Basel als Unternehmer Erfolg haben wollen, müssen Sie drei Kriterien erfüllen: Sie müssen Basler sein, Sie müssen Basler sein, Sie müssen Basler sein. Trifft das zu?

(Lacht.) Ich glaube, die Identität spielt schon eine sehr wichtige Rolle. Ich erwähne hier nochmals die Fasnacht: ein Anlass mit wahnsinnigem Insider-Charakter. Die Basler wollen sich spüren. Und dann gibt es noch die beiden Pharmakonzerne.

Die Financiers der Stadt.

Ja, und ein grosses Klumpenrisiko. Wenn die gefährdet sind, gibt es eine Katastrophe. Das weiss in Basel jeder, das ist bis in die innerste Pore bekannt und allen klar. In Zürich hatten die Banken einst einen ähnlichen Stellenwert, was inzwischen nicht mehr der Fall ist. Wir mussten uns neu orientieren und haben das auch gemacht. Aber im Unterschied zu Basel kümmert sich Zürich nicht derart um sich selbst. Das ist mir auch als Nationalrat in Bern immer wieder aufgefallen. Ich erinnere mich gut, wie sich einmal der verstorbene FDP-Parteikollege und Basler Gewerbedirektor Peter Malama dafür starkmachte, den Mehrwertausgleich abzuschaffen, weil die Basler Pharma über die Abgabe gar nicht erbaut war. Die Basler zogen an demselben Strick. Das wäre in Zürich undenkbar, weil es parteipolitische Grenzen gibt. Da spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Zürcher Anliegen handelt oder nicht. Entweder man ist aus politischen Gründen dafür oder dagegen.

Eine interessante Feststellung. In Basel ist die Wahrnehmung genau umgekehrt: Wir haben den Eindruck, Zürich trete stets einheitlich auf, während es die Region Basel nie schafft, mit einer Stimme zu sprechen.



Wenn es um die Interessen der Pharma, Arbeitsplätze oder den Wirtschaftsstandort geht, sind sich die Basler schnell einig. Ansonsten sind die Interessen ebenfalls stark divergierend.

Warum fehlt es in Bern an starken Basler Persönlichkeiten und generell an Durchsetzungskraft?

Im Rückblick herrscht oft der Eindruck vor, früher sei es besser gewesen. Da wäre ich vorsichtig. Mir scheint, dass die Diskussionen um die Kantonsfusion vor einigen Jahren der Region nicht genützt haben. Die Baselbieter hatten Angst, aufgefressen zu werden. Das dividierte auseinander und führte insgesamt zu einer Schwächung. Aber vielleicht hat die Entwicklung ja auch mit einer gewissen Genügsamkeit zu tun.

Die Stadt Zürich ist eine noch grössere Hochburg von Rot-Grün als Basel. Das haben die Wahlen im März deutlich gezeigt. Als Stadtrat und Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements gehört der Verkehr zu Ihren Kerndossiers. Auch hier besteht eine Rivalität zwischen den beiden Orten: Basel will bekanntlich Schweizer Velohauptstadt werden.

Das sind «Etikettli». Man kann sich schon als Velohauptstadt feiern, aber rundherum stehen trotzdem Autobahnen. Die braucht es offenbar auch in Basel. Ich finde solche Abkapselungstendenzen falsch. Die Diskussionen sind ohnehin viel zu ideologisch: In Zürich und auch Basel gilt das Auto als Klassenfeind und das Velo als Heiland. Dem möchte ich entkommen, indem ich auf die technologische Entwicklung und Sharing-Modelle setze. Wir müssen an der Effizienz von Verkehrssystemen arbeiten, weil wir den Strassenraum nicht beliebig vergrössern können. Das Problem ist, dass Rot-Grün oft verbieten will, was ihnen nicht passt. Wir sollen zu besseren Menschen erzogen werden. Das nervt.

Wie intensiv ist der Austausch zwischen Basel und Zürich bei Fragen wie Verkehr oder Mobilität? Es gibt ja auch eine Städteinitiative.

Dort sind die meisten linken Städte dabei, so auch Zürich. Wir sollten einen wichtigen Aspekt nicht ausser Acht lassen: Das Auto und die Zweiräder werden sich mit der Elektrifizierung künftig in interessante, intelligente Fahrzeuge verwandeln. Darum setze ich auf technologischen Fortschritt und nicht auf Verbote auf Vorrat. Wir sehen es bei den populären Buchungsdienstleistern Uber oder AirBnB, die sich beide durchgesetzt haben. Wichtig ist jedoch, dass sie die gesetzlichen Rahmenbedingungen einhalten und dass sie ihre Steuern bezahlen.

Wie regelmässig stehen Sie generell mit Basel-Stadt in Kontakt?

Eher selten, da die institutionelle Vertretung vom Kanton Zürich wahrgenommen wird. Bei der Steuervorlage gab und gibt es einen regen Kontakt zwischen meinem Kollegen Daniel Leupi und der Basler Finanzdirektorin Eva Herzog. Wenn Gesprächsbedarf besteht, sind die Wege nach Basel kurz. In der Schweiz ist das kein Problem. Mit einigen Regierungsräten aus Basel-Stadt und Baselland bin ich zudem persönlich bekannt. Ich bin besonders erfreut, dass eine Vertretung aus Basel am Sechseläuten anwesend ist.

Kennen Sie eigentlich Elisabeth Ackermann?

Ackermann? Nicht persönlich, ich habe sie noch nicht kennengelernt.

Wissen Sie, wer das ist?

Ja, schon gehört.

Typisch: Man kennt in der Schweiz die Stadtpräsidenten von Zürich und Bern. Wer in Basel dieses Amt innehat, weiss hingegen niemand.

Moment, das ist nicht fair. Frau Ackermann ist schliesslich neu. Und sagen Sie mir: Wie heisst der aktuelle Bundespräsident? Das weiss auch kaum jemand.

Sind Sie als ehemaliger BaZ-Verleger eigentlich zufrieden, wie sich die Zeitung mit Zürcher Eigentümern und Zürcher Chefredaktor entwickelt hat?

Die Printmedien befinden sich in einem schwierigen Umfeld, und es wird nicht besser. Aber wenn man sich vor Augen führt, was aus dem sinkenden BaZ-Schiff der Dynastie Hagemann gemacht wurde, dann ziehe ich den Hut. Und wissen Sie: Diese damals unglaubliche, fast panische Angst der Basler, sie könnten von rechts infiltriert werden – ich erinnere mich an Gespräche mit Leuten aus dem Basler Daig –, haben sich ja überhaupt nicht bewahrheitet. Wenn man an die letzten Wahlen denkt, ist nicht viel passiert. Was ich bis heute nicht verstehe: Warum haben die reichen Basler seinerzeit nichts unternommen, um die Basler Zeitung zu erwerben? Das wäre mit Leichtigkeit zu bewerkstelligen gewesen.

Diese Frage kommt tatsächlich immer wieder auf. Es scheint das Credo zu gelten: Me gyt lieber nyt.

Was ja nicht stimmt, schliesslich steckte Beatrice Oeri viele Millionen Franken in die Tageswoche. Ein ideologisch geprägtes Projekt, das zu wenig interessiert. Der Leser will doch Informationen haben und keinen Gefälligkeitsjournalismus. Das ist das Verdienst von Markus Somm und der jetzigen Führung: Die BaZ wird als kritischer Akteur wahrgenommen. Es ist gut, wenn die BaZ-Journalisten bei der Regierung nicht beliebt sind. Im Gegenteil: Medien, die Wohlgefallen bei einer Regierung auslösen, erfüllen ihre Aufgabe nicht. Sie müssen allen gegenüber kritisch sein.

Sind gerade in diesem Punkt die Diskrepanzen zwischen Basel und Zürich nicht markant? Man geht anders miteinander um, auch was die Diskussionskultur betrifft. Vergleichen Sie nur einmal einen Sonn-Talk auf Telebasel und auf Telezüri: Im Zürcher TV-Studio fliegen die Fetzen, in Basel streicheln sich die Gäste. Oder liegen wir falsch?

In Zürcher Medien fliegen eher die Fetzen, weil Zürich die einzige Stadt mit starker Medienkonkurrenz ist. Darum werden die Differenzen härter herausgeschält und es gibt direkte Konfrontationen.

Das Zeitfenster für dieses Interview ist fast abgelaufen. Reicht es noch, um Ihnen einen Zürcher-Witz zu erzählen?

(Schaut auf die Uhr.) Ja, es reicht noch.

Warum haben alle GC-Spieler an Weihnachten ein Velo geschenkt erhalten?

(Überlegt.) Keine Ahnung.

Damit sie schon einmal rechtzeitig das Absteigen trainieren können. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview endet in allgemeiner Heiterkeit. (Basler Zeitung)