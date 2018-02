Die FDP ruft den Notarzt

Das Anliegen ist so verständlich wie ambitioniert: Die Basler Freisinnigen sind fest entschlossen, im kommenden Jahr den Nationalratssitz zurückzuerobern, den sie 2015 überraschend an den Liberalen Christoph Eymann verloren haben. Offensichtlich glaubt die Parteileitung nicht ernsthaft daran, dieses Ziel mit eigenem Personal und hausbackener freisinniger Programmatik erreichen zu können. Hilfe muss also notgedrungen von aussen, noch besser aber von oben kommen.

Vom Himmel hoch, da komm’ ich her,

ich bring’ euch gute neue Mär,

der guten Mär bring’ ich so viel,

davon ich sing’n und sagen will.

Mit diesem weihnachtlichen Ohrwurm von Martin Luther als Begleitmusik turnt nun ein quirliger Hoffnungsträger durch die politische und mediale Zirkuskuppel. Als «Beschnupperungsphase» bezeichnet die Basler Zeitung die Tournee der neuen Lichtgestalt. Thomas Kessler, ehemals Zürcher Kantonsrat der Grünen, Drogendelegierter bei Jörg Schild (FDP Flims), Integrationsbeauftragter, zuletzt Knall auf Fall geschasster Stadtentwickler im Präsidialdepartement unter Guy Morin. Selbstverständlich weich abgefedert mit einer üppigen Abgangsentschädigung, einem kostspieligen Geschenk, das die FDP-Basis gerade erst zur Verschrottung empfohlen hat. Allerdings nur für Regierungsräte und nicht für Chefbeamte.

Die Differenzen sind vorderhand noch gewaltig.

Ein viel beschäftigter Mann, tätig an den unterschiedlichsten Fronten: Beratungsmandate in Luzern, Berlin und Bern (Reitschule), seit Kurzem auch noch Leiter des publizistischen Beirates der bz Basel. Man darf es ihm hoch anrechnen und sein staatsbürgerliches Pflichtbewusstsein auch ausdrücklich loben, dass er die paar wenigen übrig gebliebenen zeitlichen und intellektuellen Ressourcen nun als Rettungssanitäter den schwindsüchtigen Basler Freisinnigen zur Verfügung stellen will.

Die Differenzen sind vorderhand noch gewaltig. Der Freisinn hat den nächsten Wahltermin 2019 im Auge, während der geniale Selbstvermarkter den Blick weit darüber hinaus schweifen lässt. Thomas Kessler denkt eben nicht, wie viele beschränkte Basler Lokalpolitiker, in Legislaturperioden, sondern wie bei asiatischen Kulturen in Generationen. «1848-2048-Linie» heisst seine Vision unbescheiden. Das tönt doch wesentlich anspruchsvoller als die abgedroschene freisinnige Leierkasten-Forderung nach mehr Parkplätzen in der Innenstadt.

Die FDP als klassische Partei wird abgewrackt und durch eine Ich-AG ersetzt.

Aufmerksame Beobachter der politischen Landschaft werden ohnehin grösste Mühe haben, die Positionen der FDP und des wendigen Quereinsteigers auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Das Präsidialdepartement und insbesondere dessen zentrale Abteilung Stadtentwicklung standen in den letzten Jahren unter scharfem, bürgerlichem Dauerbeschuss.

Thomas Kessler fragt sich deshalb schon gar nicht, ob er zu FDP passe, sondern vielmehr, ob die FDP bereit ist, sich ihm anzupassen. Er sei nicht auf das Nationalratsmandat angewiesen, beteuert er selbstlos. «Die FDP aber auf ihn», heisst es dann wohl weiter.

Geplant ist also eine Übernahme. Frühenglisch «friendly take-over». Die FDP als klassische Partei wird abgewrackt und durch eine Ich-AG ersetzt. Rekrutiert werden muss dann nur noch das Füllmaterial, das sich als Cheerleader und Stimmenstaubsauger für den Spitzenkandidaten hergibt.

Liste Thomas Kessler – en marche! (Basler Zeitung)