Die Folgen schlampiger Polizeiarbeit

Unermüdlicher Kämpfer gegen Parkbussen

Philippe T. ist in Basel als «Porschefahrer» bekannt, nachdem die BaZ während Jahren immer wieder über dessen Kampf gegen die Behörden berichtet hatte. Der Unternehmer, der meistens mit einem Porsche auf den Strassen unterwegs ist, hat zahlreiche juristische Streitereien ausgefochten. Manchmal mit Erfolg, häufiger aber ohne.



T. hat vor allem mit der Basler Polizei und der hiesigen Staatsanwaltschaft seine Mühe, weil sie seiner Ansicht nach das Schweizerische Strassenverkehrsgesetz strenger auslegen als andere Kantone. Einige Fälle hat der Unternehmer bis vors Bundesgericht gebracht, diese aber allesamt verloren. Dabei ging es jeweils um grundsätzliche Fragen in Details der Verkehrsignalisation. Beispielsweise wann eine Einspurstrecke eigentlich beginnt. Das Bundesgericht hatte diese Frage jedoch zweimal unbeantwortet gelassen.



Neben dem auf dieser Seite beschriebenen Fall sind in der Öffentlichkeit vor allem seine Kämpfe wegen mehrerer Parkbussen in der Spiegelgasse, aber auch in der Steinenschanze bekannt, wo er teilweise vor Gericht freigesprochen, in anderen Fällen hingegen verurteilt wurde.



Weil die Staatsanwaltschaft in einem Verfahren um die Spiegelgasse T. sogar wegen «Nichtbenützen des Trottoirs» angeklagt hatte, hielt selbst das Strafgericht bei seinem Freispruch Ende 2013 fest, dass «der Eindruck erweckt wird, dass man T. jegliche noch so kleine Verfehlung anzuhängen versucht, um ihn wenigstens wegen unbedeutender Verstösse büssen zu können». Da sich der Baselbieter von den Behörden ungerecht behandelt fühlt, hat er während Jahren immer wieder Angehörige der Polizei verzeigt und wirft ihnen Amtsmissbrauch und Nötigung vor. amu