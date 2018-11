Die Hoffnung ist tot

Um vier Uhr nachmittags liegt Bern unter einer Nebeldecke, im Bundeshaus strahlen die Scheinwerfer. Sie werfen ihr Licht auf Elisabeth Schneider-Schneiter, die im Sitzungszimmer 287 zum Hearing der CVP-Fraktion verschwindet. Dreissig Minuten lang prasseln Fragen auf sie ein. «Sind Sie für eine Frauenquote?», wird Schneider-Schneiter zum Beispiel gefragt; sie verneint.

Als das Hearing zu Ende ist, verlässt sie den Raum und sagt den Journalisten, die den Eingang belagern: «Es ist gut gelaufen. Ich habe mich in der CVP-Familie gut aufgehoben gefühlt.» Zwar haben viele Medien in den Tagen zuvor vermeldet, Viola Amherd sei gesetzt als Bundesrats-Kandidatin und Schneider-Schneiter Aussenseiterin. Doch noch ist die Hoffnung intakt, die Nationalrätin aus Biel-Benken werde von der CVP-Fraktion nominiert.

Keine zwei Stunden später, es ist Nacht in der Bundesstadt, wartet Brigitte Müller-Kaderli, Präsidentin der Baselbieter CVP, mit einem Strauss roter Blumen vor dem Sitzungszimmer. Wir treten zu ihr und sagen: «Sie sind bestimmt gekommen, um Frau Schneider-Schneiter zu gratulieren!» Müller-Kaderli schaut betreten drein: «Den Strauss habe ich mitgebracht als Dank für ihren Einsatz und als Trost.»

Die Hoffnung, sagt man, stirbt zuletzt – nach diesem Satz ist sie tot. In Windeseile verbreiten die Journalisten die Meldung: «Die CVP nominiert die Walliserin Viola Amherd und die Urnerin Heidi Z’graggen!» Die Region Basel kann es einmal mehr vergessen, in nächster Zeit in der Landesregierung zu sitzen. Elisabeth Schneider-Schneiter ist aus dem Rennen gefallen – im Zimmer 287 ist der Bundesrats-Traum für sie selber und die Nordwestschweiz geplatzt. Die drei Eidgenossen in der Eingangshalle des Parlamentsgebäudes scheinen noch abweisender dreinzublicken als sonst.

Gegen halb sieben verlässt Schneider-Schneiter das Sitzungszimmer. Sie ist gefasst. «Natürlich bin ich enttäuscht», sagt sie, «aber nun kann ich mich auf die Zukunft konzentrieren. Ich werde die Lokomotive der CVP für die Wahlen 2019 sein. Ich freue mich auch, mich weiterhin als Präsidentin der Handelskammer beider Basel engagieren zu können.»

«Verschwörung der Berggebiete»



Tapfer sagt sie Sätze wie: «Das Leben geht weiter.» und «Ich danke meiner Kantonalpartei, dass sie mich nominiert hat, ich danke der Handelskammer und den Regierungen beider Basel für den Support.»

Das Hearing sei eigentlich gut gelaufen, sagt Schneider-Schneiter, «die Stimmung war kollegial». Die Meinungen seien aber wohl lange vorher schon gemacht gewesen. «Ich vermute, dass sich gewisse Leute in der Fraktion vorgängig abgesprochen haben. Das Wallis ist ja ein Stammland der CVP, das Baselbiet nicht.»

Eine Verschwörung der Berggebiete gegen die Nordwestschweiz also?, fragen wir. Können wir das so schreiben? «Ja, das können Sie so schreiben», sagt Schneider-Schneiter.

Jetzt muss sie das Bundeshaus verlassen, zusammen mit Müller-Kaderli und einem Tross Parteikollegen, um über die Strasse ins Bundes-Medienzentrum zu gelangen. Dort hält CVP-Präsident Gerhard Pfister mit den zwei Nominierten bereits eine Pressekonferenz ab.

Stumm schreitet die Gruppe durch die Nacht, ein Trauermarsch. Die Dame an der Porte des Medienzentrums will die Gruppe nicht hereinlassen. «Ausweise!», ruft sie. Jemand sagt: «Wir sind mit Elisabeth Schneider-Schneiter da, der Nationalrätin! Bitte öffnen Sie die Tür!» Endlich erbarmt sich die Dame.

Die Türe zum Medienzentrum ist jetzt offen. Die Tür ins Bundesratszimmer bleibt für Schneider-Schneiter verschlossen.

(Basler Zeitung)