Die Kassen klingeln wieder häufiger

«Plüschtiere sind gefragt»



Alain Bücheli, Leiter Manor Greifengasse

«Das Weihnachtsgeschäft entspricht den Erwartungen und ist in etwa vergleichbar mit jenem vom vergangenen Jahr. Positiv wirkt sich dieses Jahr aus, dass Weihnachten ein wenig später stattfindet, wir haben dieses Jahr eine andere Konstellation der Tage – Samstag, Sonntag und Montag liegen gerade kurz vor Weihnachten.

Wir rechnen deshalb noch mit einem grossen Run am Wochenende. Die Kaufkraft spielt fürs Weihnachtsgeschäft nicht so eine grosse Rolle, denn Weihnachten ist die Zeit des Schenkens, der Liebe und des Zusammenseins.

Ganz stark nachgefragt werden dieses Jahr Parfümerie-Artikel. Die beiden Marken Fenty und Huda werden da vor allem von vielen Jungen gerne gekauft. In den Spielwarenabteilungen laufen die Plüschtiere sehr gut, von den kleinen bis zu den grossen. Ganz gute Geschenkartikel sind auch so kleinere Rucksäcke von Guess und Tommy Hilfiger, die keine Luxusartikel sind. Auch hier spüren wir eine starke Nachfrage.» hws

«Die Zahlen zeigen einen leichten Trend nach oben»



Mathias Böhm, Geschäftsführer Geschäfte-Organisation Pro Innerstadt

«Wir sind glücklicher als auch schon mit dem Weihnachtsgeschäft. Die Frequenzen haben deutlich zugenommen, gerade in der Woche vor Weihnachten, und wir gehen davon aus, dass es nun bis am Schluss weiter gut läuft.

Vom kommenden Verkaufssonntag morgen versprechen wir uns viel, denn der zweite Verkaufssonntag läuft normalerweise besser als der erste. Auf den kommenden Montag sind wir besonders gespannt, weil er vermutlich als Einkaufstag genutzt wird –unsere Geschäfte haben länger offen als in den Nachbarländern, gleichzeitig haben viele Leute bereits frei und nutzen die Zeit womöglich, um noch Dinge zu besorgen. So gesehen könnte der 24. Dezember ein sehr guter Tag werden.

Die Folgen des Einkaufstourismus sind ein Stück weit überwunden, doch allzu euphorisch wäre ich noch nicht. Wie wir immer gesagt haben, braucht es bei den Geschäften einen Strukturwandel und Angebotsvielfalt, die sich heute über verschiedene Kanäle erstreckt. In Deutschland können wir bezüglich des Marktes eher einen Gegentrend feststellen.

Die Zahlen zeigen einen leichten Trend nach oben in vielen Segmenten und das stimmt einen zuversichtlich. Grundsätzlich ist es heute jedoch bereits ein Erfolg, wenn sich das Geschäft stabilisiert.

Für das Einkaufen spielen die Gesamtatmosphäre und das Erlebnis eine immer wichtigere Rolle, das Produkt rutscht ein wenig in den Hintergrund, da andere Angebotskanäle zunehmend wichtiger werden. Für das Einkaufserlebnis ist die Gestaltung der Stadt und der Geschäfte ein entscheidender Faktor. Bei den Touristen merken wir einen positiven Trend bei Gästen aus Frankreich und Deutschland.

«Bescheiden und währschaft»



Ruedi Gautschi, Filialleiter Metzgerei Kuhn

«Wir haben den Weihnachtsverkauf dieses Jahr eigens mit einem Anlass lanciert, an den wir unsere Kunden eingeladen haben. Bei einem Glas Wein konnten wir so den Kontakt zu ihnen pflegen. Viele unserer Kunden sind gehobenen Alters, sehr loyal und kaufen schon sehr lange bei uns ein. Dafür sind wir sehr dankbar und wir wollten ihnen deshalb mit diesem Anlass etwas zurückgeben. Das Wetter hat dieses Jahr im Verkauf nicht mitgespielt. Durch den sehr langen und sehr heissen Sommer haben wir bis in den September hinein unterdurchschnittlich verkauft.

Sogar zum Grillieren war es vielen zu heiss. Wir stellen fest, dass der Trend im Weihnachtsgeschäft dieses Jahr in Richtung währschafter Hausmannskost geht. Besonders gut verkaufen sich Ragouts und Kalbsbäckli. Möglicherweise hat das mit der Weltlage zu tun, und die Leute tendieren zu bescheidenerem Essen. Das ist aber reine Spekulation. Die traditionellen Renner Fondue Chinoise und Fondue Bourgogne laufen auch dieses Jahr wieder sehr gut.»

«Individualisierte Parfüms»



Roger Rittscher, Leiter Globus Marktplatz

«Wir haben bei uns im Globus mit 5000 Spiegelkugeln im Haus Weihnachten als Hyperinszenierung gewagt, und das kommt bei vielen Leuten sehr gut an, denn mit Spiegelkugeln verbinden viele Leute sehr positive Erinnerungen. Wir haben dort einen Fotopoint, wo man sich zum Beispiel für eine Weihnachtskarte selber fotografieren kann, da kommen Jugendliche ebenso wie Mütter mit ihren Kindern oder Grosseltern mit ihren Enkelkindern.

Dadurch haben wir eine deutlich höhere Frequenz von Kunden. Es kommen vielleicht auch einfach Leute von aussen, die das Geschäft nur mal betreten, um sich umschauen zu können. Sehr gut laufen die individualisierten Parfüms, also Düfte, wo es eine Story behind gibt und man etwas erzählen kann, zum Beispiel über den Parfümeur.»

«Es dürfte noch kälter werden»



Jens Stocker, Inhaber Bider & Tanner

«Bei uns in der Buchhandlung Bider & Tanner ist derzeit sehr viel los. Wir sind mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft zufrieden. Nur ein bisschen kälter dürfte es aus unserer Sicht noch werden. Bei tieferen Temperaturen kommen die Leute erfahrungsgemäss noch mehr auf den Lesegeschmack. Der Höhepunkt des diesjährigen Weihnachtsverkaufs – mit den intensivsten Tagen insbesondere während des Sonntagsverkaufs am kommenden Wochenende –steht uns aber noch bevor.

Dieses Jahr erfreut sich unsere grosse Auswahl an Bildkalendern besonders hoher Beliebtheit. Bei den Kindern steht das im Oktober erschienene ‹Basel Wimmelbuch› hoch im Kurs. Und unter den deutsch-, aber auch den englischsprachigen Büchern haben sich die Memoiren mit dem Titel ‹Becoming – Meine Geschichte› von Michelle Obama, der Gattin des US-amerikanischen Ex-Präsidenten, als Bestseller herauskristallisiert. Ebenfalls viel nachgefragt wird ‹Tanjas Kochbuch› der Basler Starköchin Tanja Grandits.»

(Basler Zeitung)