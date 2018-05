Die Muba 2019 dürfte die letzte sein

Noch kein Monat ist vergangen seit die Muba 2018 mit der Schliessung ihrer Tore ihre schlechtesten Besucherzahlen bekannt geben musste: 124 000 waren es noch, 20 000 weniger als im Vorjahr. Während in den Medien bereits der Tod der «Mutter aller Messen» vorausgesagt wurde, scheint sich dies nun zu konkretisieren. Wie Aussteller und konzeptionell an der vergangenen Warenausstellung Beteiligte mit gutem Draht in die Geschäftsleitung der Messe Schweiz gegenüber der BaZ sagen, plane man mit der Muba 2019 im kommenden Februar gleich die Beerdigung derselben. Es soll zwar etwas Neues entstehen. Das Label Muba mit dem Konzept einer Warenmesse dürfte aber zu Grabe getragen werden.

Walo Dalhäuser, Leiter Verkauf und Key Account Management bei Messe Schweiz (Basel) AG, möchte «das Gerücht», wie er sagt, so nicht bestätigen. Aber er äussert sich zu den Informationen, die der BaZ vorliegen, folgendermassen: «So viel ist sicher: Im Februar 2019 wird die Muba stattfinden. Natürlich machen wir uns Gedanken über die Zukunft.» Ein Dementi zu Beerdigungsabsichten sähe nach dieser Anfrage anders aus.

Dann lässt Dalhäuser durchblicken, dass er der Muba kaum mehr Chancen einräumt: «Das Modell der Warenmesse funktioniert nicht mehr in einer Zeit, in der die Besucher Erlebnis, Freizeit und Genuss suchen.» Während Aussteller Verkaufsumsatz generieren möchten, seien die Interessen des Publikums auf Event ausgerichtet. «Es wird schwierig, es ‹matcht› nicht mehr», so seine Schlussfolgerung.

Dass es die Muba mit einem Eventkonzept nicht versucht hat, kann man ihr nicht vorwerfen. Der Messeleiter Daniel Nussbaumer setzte um, was er im letzten Jahr angekündigt hatte: Es gab die «Pop-Up-City», eine «Food.live-Genusswelt», ein «Cannabis Village». Nur die Umsetzung wurde in der Öffentlichkeit als lieblos kritisiert, während die Messe Schweiz jedoch von sehr vielen positiven Feedbacks spricht.

Leitplanken bei Investitionen

Der bis 2013 Verantwortliche für die grösste Publikumsmesse der Nordwestschweiz, Chris Eichenberger, brachte die Muba zahlenmässig noch zu Höhenflügen. Es bedeutete «Investitionen in Inhalte, die über den Verkaufswert» hinausgehen, wie Eichenberger sagt. Also Investitionen in Publikumsmagnete, die selber nichts abwerfen. Und hier verhalte es sich wie eine mathematische Gleichung: Je mehr man in Inhalte investiert, desto schlechter sei der Deckungsbeitrag für die Messe. «Den Entscheid kann ich vom unternehmerischen Aspekt her nicht beurteilen.

Dass man die Muba streichen will, finde ich nicht falsch, aber für die Stadt sehr schade», sagt Chris Eichenberger. Wie sich der amtierende Messeleiter Nussbaumer vernehmen liess, habe sich in diesem Jahr das gute Wetter besonders negativ auf den Besucheraufmarsch ausgewirkt. Als weiteren Grund nannte er den wachsenden Online-Handel. (baz.ch/Newsnet)