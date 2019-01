Die Müllabfuhr soll elektrisch fahren

Sie sollen die Bebbi-Säcke leise einsammeln helfen und sich ohne Abgase durch die Strassen der Stadt bewegen: 20 neue Kehrichtlastwagen, die mit Elektro- anstatt wie bis anhin mit Dieselmotoren angetrieben werden. Gemäss einer Mitteilung der Regierung seien die jetztigen Dieseltrucks mit den aufgebauten Kehrichtpressen überaltert, was laufend zu steigenden Unterhaltskosten führe. In den kommenden Jahren nun sollen sie durch elektrische Lastwagen ersetzt werden.

Mit diesen Elektromüllwagen wird die Lebensqualität in der Stadt gemäss Regierung steigen. «Bei gleicher Leistung fahren die elektrischen Kehrichtfahrzeuge nicht nur abgasfrei, sondern auch deutlich leiser als die herkömmlichen Fahrzeuge mit Dieselmotoren.» Das bringe für die Mitarbeiter der Stadtreinigung wie auch für die Bevölkerung einen Mehrwert. Gegenüber Diesel- würden die Elektromotoren jährlich 380 Tonnen CO 2 einsparen, was einem Ausstoss von 260 Autos entspreche.

Allerdings sind die Elektrolastwagen in Anschaffung, Betrieb und Unterhalt über den gesamten Lebenszyklus gesehen rund 36 Prozent teurer als herkömmliche Lastwagen. Daher fordert die Regierung vom Grossen Rat 19,11 Millionen Franken für die 20 Fahrzeuge sowie die dazu notwendigen Ladestationen.

Fahrer hört mit

Die neuen Trucks sollen auch leiser den Müll pressen. Bei den herkömmlichen Trucks fährt der Dieselmotor beim Pressvorgang jeweils volltourig auf, heisst es bei der Stadtreinigung. Lärm machen künftig nur noch die Rollgeräusche von den Containern. Der Fahrer könne nun die Lader gar beim Gespräch hören, heisst es.

Anreiz für Elektrotrucks hat die Regierung bereits bei den Gebühren für die Kehrichtverbrennungsanlage geschaffen. Die Liefertonne ist für Elektrolastwagen zehn Franken günstiger. Der Bebbi-Sagg bleibt allerdings gleich teuer. (Basler Zeitung)