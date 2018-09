Die Parkplätze auf Basels Strassen sollen teurer werden

Der Preis eines Parkplatzes soll zeitlich und räumlich variieren: Ist die Auslastung in einem Strassenabschnitt tief, sinkt der Preis, bei hoher Auslastung steigt er. Dies fordert eine Motion des Grünen-Grossrats Raphael Fuhrer für «intelligente Parkplätze» mit flexiblen Marktpreisen. Dies soll dazu führen, dass es «immer genügend freie Parkplätze hat». Anderseits sollen Teile der Einnahmen in Quartieren mit hoher Auslastung zur Steigerung der Wohnlichkeit und zur Verbesserung der Parkiersituation eingesetzt werden.

«Die flächendeckende Umsetzung der Motion bedingt erhebliche Investitionskosten», erklärt der Regierungsrat in seiner Stellungnahme. Denn alle rund 27 000 Parkplätze im öffentlichen Strassenraum müssten mit Sensoren zur Belegungserfassung ausgerüstet werden, was fünf bis zehn Millionen Franken kosten würde. Zudem müssten alle Parkplätze neue Parkuhren erhalten, da die heutigen für dynamische Gebührenanpassungen nicht geeignet seien. Dies käme auf 25 bis 30 Millionen Franken zu stehen. Zusammen mit Markierungen und Signalisationen ergäben sich Kosten von gesamthaft 30 bis 40 Millionen Franken.

Umsetzung «komplex und teuer»

Die Einführungskosten sollen so weit wie möglich aus dem Pendlerfonds gedeckt werden, schlägt Fuhrer vor. Dieser Fonds weist aber laut Regierung einen Saldo von 4,3 Millionen Franken auf und könnte damit nur einen kleinen Teil der Investitionen decken.

Die Bruttoeinnahmen aus Parkgebühren beliefen sich im Jahr 2017 auf 11,5 Millionen Franken. Um die Kosten der vorgeschlagenen Umstellung in fünf bis zehn Jahren zu amortisieren, müssten Mehreinnahmen von mindestens 50 Prozent erzielt werden. Die rasche Umsetzung der Motion von Raphael Fuhrer wäre «komplex und teuer», folgert der Regierungsrat.

Dennoch hält die Regierung die Forderungen nach einem marktwirtschaftlichen Ansatz bei den Parkgebühren für interessant. Sie sei ohnehin daran, die Parkierungspolitik zu überprüfen, heisst es im Bericht. Damit soll erreicht werden, dass alle Strassenparkplätze eine Auslastung von 90 bis 95 Prozent aufweisen. Heute liege sie in den dicht besiedelten Quartieren Matthäus, Gundeldingen und St. Johann am Abend und in der Nacht bei über 100 Prozent, da mehr Autos illegal abgestellt würden, als Parkplätze zur Verfügung stünden.

Noch in diesem Jahr möchte der Regierungsrat die Parkraumbewirtschaftungsverordnung revidieren und damit die Parkgebühren im Strassenraum erhöhen. Parallel dazu soll dem Grossen Rat eine Revision des Umweltschutzgesetzes sowie des Bau- und Planungsgesetzes vorgelegt werden. Die Gebührenerhöhung führt zu Mehreinnahmen für den Pendlerfonds, der durch Besucher- und Pendlerparkkarten gespiesen wird. Der Fonds, mit dem bisher etwa Parkierungsanlagen in der ganzen Region unterstützt werden, soll zusätzlich für Massnahmen genutzt werden, die zu einer «emissionsarmen und flächeneffizienten Mobilität beitragen». Weiter sollen private Quartierparkings und Ladestationen für Elektrofahrzeuge gefördert werden.

Regierung tritt auf die Bremse

Diese Massnahmen sieht der Regierungsrat als «ersten Schritt in Richtung einer optimalen Bepreisung von Parkplätzen». Weiter beantragt er dem Grossen Rat, die Motion als weniger verpflichtenden Anzug zu überweisen. Damit würde die Frist von zwei Jahren für die Umstellung umgangen.

Wenn der Grosse Rat zustimmt, sollen in den nächsten zwei bis drei Jahren Versuche mit Sensoren für die Parkplatzbelegung stattfinden und die Wirkung der höheren Gebühren beobachtet werden. Auf dieser Grundlage soll ein Konzept zur schrittweisen Einführung von flexiblen Parkgebühren entworfen werden.

