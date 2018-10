Die Region Basel verpasst ihre Chancen

Eine Auswertung der SRF-Sendung «10vor10» von letzter Woche mag manche Zuschauer überrascht haben: Die Nordwestschweiz ist demnach diejenige Region, die seit der Gründung der modernen Schweiz 1848 weitaus am wenigsten Vertreter im Bundesrat hatte. Aus ihr kamen insgesamt nur acht Bundesräte – sieben weniger, als ihr gemessen an der Bevölkerungszahl zugestanden wären. Acht Bundesräte stellte die Nordwestschweiz aber auch nur, wenn man – wie es von der «10vor10»-Redaktion gemacht wurde – den Kanton Aargau dazurechnet. Erachtet man hingegen den Jura als natürliche südliche Grenze der Nordwestschweiz, gab es bisher gerade einmal vier Vertreter in der Landesregierung: Ernst Brenner und Hans-Peter Tschudi aus Basel-Stadt, Emil Frey aus Baselland und Otto Stich aus dem solothurnischen Schwarzbubenland.

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Die Nordwestschweiz ist krass untervertreten im Bundesrat, die Region Basel ist es erst recht, und die beiden Basler Kantone warten gar seit 1973 (Rücktritt von Tschudi) darauf, wieder einmal jemanden ganz oben in Bern zu haben.

Wobei «warten» eigentlich der falsche Ausdruck ist. Es entsteht vielmehr der Eindruck, dass eine Basler Vertretung im Bundesrat der Region herzlich egal ist. Es gibt jedenfalls kaum Stimmen, die öffentlich mit Vehemenz auf einen Sitz im Bundesrat drängen. Andere Regionen betreiben hingegen ein intensives Lobbying, um ihre Ansprüche zu markieren. Die Ostschweizer Regierungskonferenz etwa pochte schon im März 2016, drei Monate (!) nach dem Rücktritt der Bündnerin Eveline Widmer-Schlumpf, darauf, wieder im Bundesrat Einsitz nehmen zu dürfen. Entsprechend spricht jetzt, bei der anstehenden Doppelvakanz, das ganze Land von einem unbestrittenen Anspruch der Ostschweiz.

Auch aus der Innerschweiz kommt Druck – zum Beispiel von den Medien. «Weg frei für Zentralschweiz», titelte die Luzerner Zeitung vor einem Monat. Eine Vertretung der «Wachstumsregion» stünde der Landesregierung gut an. Auf Telezüri legte sich am letzten Sonntag der Schwyzer SVP-Nationalrat Marcel Dettling für die Zentralschweizer Kandidaten Hans Wicki und Peter Hegglin ins Zeug, die wohlverstanden beide nicht seine Parteikollegen sind. «Jetzt ist sicher die Ost- und die Zentralschweiz wieder im Fokus», verkündete auch der Luzerner CVP-Ständerat Konrad Graber.

Die Region Basel hätte nun mit der CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter endlich wieder eine Kandidatin für den Bundesrat. Aber man überlässt es ihr selber, das Offensichtliche zu formulieren: «Es merkt niemand, dass eigentlich das Baselbiet an der Reihe wäre», so Schneider-Schneiter in besagter «10vor10»-Sendung. «Die Nordwestschweiz ist eine der stärksten Wirtschaftsregionen überhaupt, und man merkt in verschiedensten Fragen, dass unsere Stimme einfach schlecht gehört wird in Bundesbern.»

Unterstützung erhält Schneider bei ihrer Kandidatur aber höchst verhalten. Das zeigte eine Umfrage dieser Zeitung von letzter Woche unter Parlamentariern der Region. «Ich mag nicht in den Chor derer einstimmen, welche die Kandidatur aus regionaler Sicht befürworten», meinte Christoph Eymann (LDP). «Ich werde die fähigste Persönlichkeit wählen, welche die CVP aufs Ticket setzt», erklärte Sandra Sollberger (SVP). Man solle jetzt «nicht euphorisch» werden, so Daniela Schneeberger (FDP).

Mag sein, dass gewisse Kandidatinnen und Kandidaten einem persönlich nicht passen. Mag sein, dass es stets den richtigen Mann oder die richtige Frau zur richtigen Zeit braucht, damit eine Wahl in den Bundesrat Realität wird. Mag auch sein, dass die beiden Basler Halbkantone eine Vertretung in der Landesregierung als nicht sonderlich wichtig erachten.

Mit Blick auf die zahlreichen Verkehrsbauten, die in der Region nicht realisiert werden, weil «Bern» sie blockiert, erstaunt eine solche Haltung. Vielleicht täuscht der Eindruck ja auch, und es liegt schlicht am Basler Charakter, sich im Unterstatement zu üben und Ambitionen zu verbergen. Doch die Konsequenz, wie sich die Region Basel punkto Bundesratsvertretung seit Jahrzehnten übergehen lässt, irritiert. So ist es denn keine Überraschung, dass man jenseits des Juras zuweilen glaubt, die Nordwestschweiz bestehe vor allem aus dem Kanton Aargau.

