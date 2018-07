Die Unizahnklinik nimmt Form an

Vor über einem Jahr war es noch eine weitläufige Grube, jetzt ist der Neubau des Universitären Zentrums für Zahnmedizin in die Höhe gezogen. An der Mattenstrasse im Rosentalquartier röhren die Maschinen und wuseln die Arbeiter. Im Sommer 2019 sollen Schulzahnklinik, Volkszahnklinik und Universitätszahnkliniken in dieses neue Zentrum einziehen können. Das Bau- und Verkehrsdepartement hatte im Rahmen seines Sommerprogramms auf die Baustelle geladen und Thomas Blanckarts, Leiter Hochbauamt, witzelte vor dem Gebäude, das in just einen Jahr fertig sein sollte: «Besuchen Sie lieber jetzt noch dieses Haus. Das wird ein Zentrum für Zahnmedizin.»

Damit hat er etwas tiefgestapelt. Das Universitäre Zentrum für Zahnmedizin Basel (UZB) an der Mattenstrasse im Rosentalquartier wird ab Sommer 2019 die Schulzahnklinik, die Volkszahnklinik und die Universitätszahnkliniken beheimaten. Und auf einem Viertel der Fläche wird sich das Departement Umweltwissenschaften mit einem Campus einrichten. Stramm stehen Pressevertreter und Bauleiter bereit, brav gekleidet in feste Schuhe und mit Helm. Auch dazwischen haben sie noch etwas an, und das, obwohl alle von der Hitze gezeichnet wirken.

Projektleiter Roland Schütz erläutert einige Eckdaten. 96 Millionen Franken beträgt das Investitionsvolumen, seit eineinhalb Jahren ist das Projekt im Bau. «Kostenmässig und qualitativ sind wir gut auf Kurs», sagt Schütz. Die Fassade und die technischen Anlagen in den drei Haustechnikzentralen seien grösstenteils montiert. Zurzeit werde der Ausbau der einzelnen Geschosse mit Hochdruck vorangetrieben. Im ersten Halbjahr 2019 soll die Inbetrieb-Abnahme stattfinden.

Hightech-Bau ohne Parkplätze

Das Projekt der BUR- und Rapp-Architekten sieht 63 Behandlungszimmer vor, 24 Behandlungseinheiten für die Studierenden, zwei Kleineingriffsräume, eine Abteilung mit modernsten bildgebenden Apparaten, ein bestens ausgerüstetes Forschungslabor und eine Zentralsterilisation auf Spital-Standard. Eine der grössten Herausforderungen sei die Installation der IT-Infrastruktur gewesen.

Im fünfgeschossigen Neubau sollen künftig jährlich 80 000 Behandlungen durchgeführt werden. Rund 300 Personen arbeiten im Haus. Umso erstaunlicher, dass in diesem Kompetenzzentrum für Zahnmedizin kaum Parkplätze vorgesehen sind. Wie Roland Schütz ausführte, gibt es einen Invalidenparkplatz, sieben konventionelle Parkplätze sowie zwei Anlieferungszonen. Anders als in anderen Kantonen schreibt Basel bei Neubauten nicht eine Mindestanzahl Parkplätze vor, sondern limitiert sie. Wie Schütz sagt, wurden bei den Anwohnerinformationen verschiedene Meinungen laut: Die einen hätten Mehrverkehr befürchtet, wenn ein Parkhaus erstellt werde, die anderen fürchten um ihre Parkplätze im Quartier.

Neubau für FMS-Schüler

Im Reigen der Neubauten steht auch die Fachmaturitätsschule an der Engelgasse vor der Vollendung. Dieser Bau wurde völlig ausgekernt und abgesehen von den Grundmauern neu gestaltet. Damit die 29 Klassen mit rund 600 Schülern einen Ersatz hatten, musste man vor der Renovation Container platzieren. Dagegen wehrten sich die Anwohner, allerdings erfolglos. Nun sind sie bald erlöst.

Gabriele Schell, Projektleiterin Hochbauamt, wies auf dem Rundgang auf die feingegliederte Fassade hin, die zu einer der ersten Curtainwall-Fassaden der Schweiz zählt. Der Bau aus der Feder der Architekten Heinrich Baur und Hans Beck wurde in den Jahren 1961 bis 1964 erstellt und steht unter Denkmalschutz.

Der Gebäudekomplex besteht aus einem viergeschossigen Riegel, an den sich der flache, u-förmige Spezialtrakt mit Werk- und Naturwissenschaftsräumen anfügt. Ausserdem gibt es noch einen Seitentrakt mit Turnhalle und Aula. Die Kosten der Gesamtsanierung liegen bei 39,5 Millionen Franken. Im Frühling 2019 kann der Schulbetrieb wieder im Gebäude stattfinden.

Umfrage Der Kanton greift tief in die Kasse und baut öffentliche Gebäude. Parkplätze fehlen aber weitgehend. Der richtige Entscheid? Ja

Nein

Abstimmen Ja 18.1% Nein 81.9% 182 Stimmen Ja 18.1% Nein 81.9% 182 Stimmen



(Basler Zeitung)