Der Grosse Rat stimmte am Mittwoch über eine Motion von Danielle Kaufmann ab. Die SP-Grossrätin ein Denk- und Planungsverbot für den Westring. Dieses vom Bundesamt für Strassen und den beiden Kantonen Basel-Stadt und Basellandschaft angedachte Autobahnstück im Westen von Basel könnte dereinst die bestehenden Autobahnstücke Nordtangente und Osttangente verbinden und so einen sogenannten Ringschluss herbeiführen, also ein Ringautobahn um die Stadt Basel. Eine mögliche, aber abzuklärende Folge davon könnte eine Entlastung der Quartiere im Westen der Stadt sein.

Nach einer längeren Debatte lässt Grossratspräsident Remo Gallacchi die Glocke läuten und bittet die im Vorzimmer und Café zerstreuten Grossräte und Grossrätinnen in den Saal. Alle Grossräte, die im Vorzimmer sitzen, stürmen in den Ratssaal, um abzustimmen. Es vergehen einige Minuten, dann geht die hintere Flügeltür auf und SP-Grossrätin Sarah Wyss platzt lachend hinein. «Die haben doch tatsächlich falsch abgestimmt. Das gibts doch nicht.» Wer? «Vier von der SVP.» Die Schadenfreude ist gross.

Betrunken im Rat?

Eineinhalb Stunden hat der Grosse Rat über den Westring diskutiert – und dann das. FDP-Grossräte gesellen sich dazu. Ob die schon betrunken gewesen seien, noch bevor der Schlussabend des Grossen Rates stattgefunden hat, fragt David Jenny. Lautes Gelächter.

Eduard Rutschmann von der SVP betritt gut gelaunt das Vorzimmer. «Edi, Du wirst doch bald Präsident, hast Du Deine Leute nicht im Griff?», ruft jemand. Rutschmann verblüfft: «Was? Hat jemand falsch abgestimmt? Wirklich?». Er verlässt die lachende Gruppe, um nachzufragen, was geschehen ist. Joël Thüring, wichtiger Mann innerhalb der SVP-Fraktion, ringt nach Luft. Er kann nicht glauben, was soeben geschehen ist. «Unglaublich!», sagt er und schüttelt den Kopf.

Ein Anfängerfehler

Bei den vier SVP-Falschstimmern, die anstatt den Nein, den Ja Knopf gedrückt haben, handelt es sich um Felix Wehrli, Christian Meidinger, Lorenz Amiet und Rudolf Vogel. Sie alle sitzen in derselben Reihe. Hätten sie Nein gedrückt, wäre die Motion mit 47 zu 46 Stimmen abgelehnt worden. So aber hat sie das Parlament mit 50 zu 43 Stimmen an SP-Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels überwiesen. Amiet bezeichnet seinen Fauxpas als «Anfängerfehler». «Wir haben uns in der Reihe wie die Lemminge verhalten. Einer in der Reihe hat den Ja-Knopf gedrückt und die anderen haben es ihm gleichgetan.»

Amiet, der heute zum zweiten Mal im Grossen Rat sitzt, will daraus seine Lehren ziehen. Selbstkritisch sagt er: «Ich werde beim nächsten Mal besser aufpassen.» Bei Felix Wehrli, der seit knapp zwei Jahren im Parlament sitzt, zieht die Anfänger-Ausrede nicht. Er nennt seinen Fehler «ärgerlich», gar «peinlich». «Das ist mir das erste Mal passiert. Ich sprach draussen mit einem Journalisten, bin reingekommen und war unkonzentriert.» Er habe den Ja-Knopf gedrückt und die ganze Reihe habe es ihm gleichgetan. SVP-Grossrat Eduard Rutschmann nennt die Panne «unglücklich». «Das kann anderen auch passieren, nicht nur uns. Wir haben in drei Monaten die Möglichkeit, das Resultat zu drehen.»

Wessels Zitate nicht druckreif

Bis dann muss Regierungsrat Wessels einen Bericht an den Grossen Rat abliefern, wie er das von der SP, den Grünen und zwei Grünliberalen geforderte Denk- und Planungsverbot des Westrings umzusetzen gedenkt.

In drei Monaten findet dann im Parlament eine zweite Abstimmung über diese verlangte Gesetzesänderung statt. Wird sie dann nochmals angenommen, ist ein Denk- und Planungsverbot für den Kanton Basel-Stadt obligatorisch. Wessels müsste es dann umsetzen. «Wir nehmen in drei Monaten gerne zu der Motion Stellung und ich hoffe, dass dann alle Räte so stimmen, wie sie sollten, wenn dann die entscheidende Abstimmung stattfindet», sagte Wessels. Was Wessels zu den vier Falschstimmern sagte, ist nicht zitierfähig. (Basler Zeitung)