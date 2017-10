Die letzte Fahrt der «Guggummere»

Abschied auf der Linie 21: Am Donnerstagmorgen war zum letzten Mal eines der insgesamt 28 Gelenktrams Be 4/6 S im regulären Einsatz auf dem Schienennetz der BVB.

Die Trams, die im Volksmund auch «Guggummere» (abgeleitet vom französichen Wort für Gurke) genannt werden, waren seit 1990/91 bei der BVB in Betrieb. Den Spitznamen erhielten die Fahrzeuge aufgrund ihres asymmetrischen Grundrisses – und der typischen Farbe der BVB.

Die von der damaligen Schindler Waggon AG in Pratteln erbauten Fahrzeuge werden jedoch nicht verschrottet, sondern erleben ihren zweiten Frühling im Osten. In Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft Seco übergibt die BVB seit Januar Trams dieser Flotte an die Verkehrsbetriebe der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Ein Teil der Trams sind dort bereits im Einsatz.

38 Mal um die Erde

Bei den BVB sind die Trams alle rund 1,5 Millionen Kilometer gefahren. Das entspricht einer Strecke von rund 38 Mal dem Äquator entlang rund um den Erdball. Oder rund 120'300 Mal der Strecke der Linie 6 entlang, von Allschwil nach Riehen, auf der die Trams häufig eingesetzt wurden. Zuletzt fuhren sie nur noch auf der Linie 21.

Die «Guggummere» werden durch die neuen urzen Flexity-Trams ersetzt. 17 haben die BVB insgesamt bestellt. Am Donnerstag ist das achte Tram dieser Bestellung in Basel abgeliefert worden. Bis die restlichen neuen Flexitiy in Basel eintreffen, verkehren die Trams des Typs Be 4/4 («Cornichon») mit Anhängern auf dem Netz der BVB. (amu)