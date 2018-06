Diebe stehlen Gott

Die neue Werbekampagne der Römisch-Katholischen Kirche Basel-Stadt (RKK) lockt Diebe an. Nur wenige Tage nachdem zehn grosse Sujettafeln an der Aussenmauer des RKK-Hauptsitzes an der Rheingasse montiert wurden, fehlt das erste bereits wieder, wie die Kirche am Montag mitteilte. Zwei weitere Plakate wurden beschädigt. Eine vierte Tafel wurde direkt an der Mauer erheblich verschmiert.

Vorgestellt wurden die neuen Plakate am letzen Freitag. Mit der Kampagne will die Kirche «den Glauben im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch neu buchstabieren», heisst es in der Mitteilung. Besonders gut oder besonders schlecht – man weiss es nicht – hat Unbekannten nun das Sujet: G.O.T.T. (Ganz Oben Trotzdem Tief) gefallen. Sie haben es kurzerhand abgehängt und mitgenommen. (amu)